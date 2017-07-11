هكذا تمكنت الجزائر من دحر مخططات احتوائها من القاعدة و داعش

شريط الاخبار
سفهاء ولاهثون وراء المال والشهرة يحوّلون الرئاسيات إلى مهزلة متابعة مشاريع عدل على هواتف الجزائريين بداية من اليوم تخفيضات لنادي المصدّرين عبرخطوط آغل أزور الجزائر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030 186 مليار دينار قيمة إنتاج الحمضيات في 2018 إطلاق برنامج ربط المؤسسات التربوية والصحية بـ ألكوم سات 1 سونلغاز تسجل 316 ألف زبون جديد خلال العام 2018 80 عارضا في الصالون الوطني للتشغيل والتكوين عمال المرصد الوطني للبيئة والتنمية يهددون بالدخول في إضراب استحداث 5 آلاف منصب شغل بمجمع جيتاكس بن غبريت: نسبة الاستجابة للإضراب ضعيفة وأبواب الحوار مفتوحة  كوندور يسوّق العجلات المطاطية لعلامة ريكان بالجزائر الحكومة تشرع في تهيئة الفنادق التي خربها الإرهابيون ديون جامعة الجزائر 2 تفوق 20 مليار سنتيم الجزائريون سيستلمون بطاقات اجتماعية قريبا استحداث مديرية البحث العلمي وإطلاق الدكتوراه آفاق 2020 الجيش يكشف 3 مخابئ لجماعات إرهابية بأم البواقي طيار متربص بالجوية الجزائرية يتزعم عصابة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية النفط يتنعش ويقارب 63 دولارا للبرميل شركة صينية لتوسيع ميناء سكيكدة النفطي البوليساريو تطعن في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا شوستر يرشح مدربا ألمانيا لقيادة ريال مدريد في صناعة التاريخ بباريس حجز 11 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومقاضاة 3920 تاجر انطلاق مشاريع قطاع الأشغال العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ضرورة الإسراع في إنجاز البرامج السكنية مع تحسين الجودة خطر الانهيارات يهدد قاطني أكواخ حيدرة أرقى بلديات العاصمة! انتشار كارثي للحمى القلاعية والطاعون ونفوق 4000 رأس في انتظار اللقاح تضارب في الأرقام حول خفض إنتاج النفط الجزائري سيلاس لصناعة الإسمنت تصدر 30 ألف طن من الإسمنت التكتل النقابي يشلّ كل المؤسسات التربوية اليوم ويهدد بإضراب مفتوح بدوي يرد على رواد الفيسبوك ويؤكد أن كلمته أُخرِجت عن سياقها مخططات عملياتية من قبل مصالح الأمـن لمحاربة ظاهـرة الحرقة التنسيقية الوطنية للجان مساندة سيفيتال تدعو لمسيرة يوم 5 مارس تنصيب مجلس الأمة في تركيبته الجديدة قريبا أي أدوار يلعبها اللواء غديري؟ 20 مريضا يستفيدون من مفاصل اصطناعية كاملة للورك والركبة بغرداية إجراء الرئاسيات في موعدها دليل على استقرار الجزائر منذ عشريتين بن فليس يسحب استمارات الترشح للرئاسيات الجيش يوقف 20 مهاجرا في تلمسان وتمنراست
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. هكذا تمكنت الجزائر من دحر مخططات احتوائها من القاعدة و داعش

من أسامة بن لادن إلى أبي بكر البغدادي

هكذا تمكنت الجزائر من دحر مخططات احتوائها من القاعدة و داعش

  11 جويلية 2017 - 20:52   قرئ 819 مرة   0 تعليق   الحدث
هكذا تمكنت الجزائر من دحر مخططات احتوائها من القاعدة و داعش

تمكنت الجزائر من دحر خطر الجماعات الإرهابية بالجزائر منذ نشأتها تحت مسمى الجماعة الإسلامية المسلحة  الجيا ، مرورا بالجيش الإسلامي للإنقاذ  آ إي اس ، ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي بايعت تنظيم القاعدة في 2007 وأصبحت تسمى  القاعدة في المغرب الإسلامي  بمختلف فروعها، على رأسها  المرابطون  وصولا إلى تنظيم  جند الخلافة  الذي أعلن مبايعته لداعش بعد قيامه بإعدام الرعية الفرنسي إيفي غوردال، ورد عليه الجيش بالقضاء على رأسه عبد المالك قوري.

 

مكنت العمليات الناجحة والنوعية لقوات الجيش الوطني التي يعترف القاصي والداني باحترافيتها طيلة السنوات الأخيرة من القضاء على كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في الجزائر، من خلال إسقاط أمرائها والتضييق عليهم وما تبعه من تساقط لبقية الأوراق، كما سمحت الضربات الاستباقية الموجهة لفلول الإرهاب بعد تضييق الخناق عليهم وغلق المنافذ في وجوههم بفعل الانتشار لقوات الجيش والتمركز والتموقع الجيّد داخل المرتفعات الغابية، وكذا بفضل التنسيق الاستخباراتي الموجود بين مختلف مصالح الأمن، وهي الاستراتيجية التي تبنّتها الهيئات العسكرية، فضلا عن ضرب القيادات، وهذا ما يفسر أن هذه الجماعات الإرهابية أضحت غير قادرة على إعادة الهيكلة أو تشكيل نواة جديدة، مثلما حدث مع تنظيم  جند الخلافة  الذي تشكل سنة 2014 لكن سرعان ما تم القضاء عليه من خلال الإطاحة بزعيمه، ثم حاول  أبو دجانة  إعادة بعث التنظيم في الشرق قبل أن توقع قوات الجيش الوطني الشعبي رسميا على نهاية آخر المبايعين لتنظيم الدولة  داعش  وفرعها بالجزائر  كتيبة جند الخلافة ، حيث تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على أمير الكتيبة  هباش  المكنى أبا دجانة، رفقة مساعده بن علجية المكنى عبد الرحمان، حيث يعتبران من أقدم المجندين إذ التحقا بالجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات.

وأحدثت هذه العمليات الناجحة شرخا كبيرا في صفوف تنظيم القاعدة ببومرداس، وهو ما أفرزته الضربات الموجعة التي تلقّاها التنظيم من خلال الإطاحة بأمرائه، إلى جانب انشقاق  أبي سليمان  الذي تولّى زعامة  داعش  في بومرداس، والذي لقي حتفه خلال كمين للجيش في يسّر، وهو ما عجّل بانهيار التنظيمين وأفرز أيضا بروز ما يسمّى بـ الخلايا النائمة  التي أصبح تنظيم دروكدال يعتمد عليها لإعادة ترتيب صفوفه، إلا أن حنكة الجيش مكّنت من تفكيك العشرات من شبكات الدعم ومنع العديد من العمليات التي تسعى بقايا الجماعات الإرهابية إلى تنفيذها لتحقيق صدى إعلامي، على غرار العملية الكبيرة التي قامت بها قوات الجيش الوطني في البويرة والمدية، مما جعل زعيم التنظيم الإرهابي المسمى  القاعدة في بلاد المغرب  درودكال يستفيق من غفوته بعد سبات عميق بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورات  الخراب العربي ، حيث دعا في تسجيل صوتي الجزائريين إلى ثورة، بعدما فشلت كل مساعيه لزج الشعب في دوامة الفوضى وشحت منابع إدماجه للشباب المغلوب على أمره، حيث بثت مؤسسة الأندلس التابعة للتنظيم كلمة صوتية جديدة لزعيمه عبد المالك دوردكال المعروف بـ أبي مصعب عبد الودود  بعنوان  مأساة الأمة وخيانة النظام الجزائري ، يحث فيها الجزائريين على الثورة ضد من  مد أولياءه من طواغيت الاستبداد وقياصرة الاستعباد بالمعونة والتأييد .

للإشارة، أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن  بقايا الإرهاب المجرمة تلفظ آخر أنفاسها في بلادنا، وستلفظها كلية وعن آخرها، مؤكدا أن الجيش اتخذ كافة التدابير الردعية والوقائية والاحترازية التي تضمن حماية الحدود الوطنية على كامل امتداداتها من كل متربص غادر، إدراكا منه بحجم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد .

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات