من أسامة بن لادن إلى أبي بكر البغدادي

هكذا تمكنت الجزائر من دحر مخططات احتوائها من القاعدة و داعش

تمكنت الجزائر من دحر خطر الجماعات الإرهابية بالجزائر منذ نشأتها تحت مسمى الجماعة الإسلامية المسلحة الجيا ، مرورا بالجيش الإسلامي للإنقاذ آ إي اس ، ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي بايعت تنظيم القاعدة في 2007 وأصبحت تسمى القاعدة في المغرب الإسلامي بمختلف فروعها، على رأسها المرابطون وصولا إلى تنظيم جند الخلافة الذي أعلن مبايعته لداعش بعد قيامه بإعدام الرعية الفرنسي إيفي غوردال، ورد عليه الجيش بالقضاء على رأسه عبد المالك قوري.

مكنت العمليات الناجحة والنوعية لقوات الجيش الوطني التي يعترف القاصي والداني باحترافيتها طيلة السنوات الأخيرة من القضاء على كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في الجزائر، من خلال إسقاط أمرائها والتضييق عليهم وما تبعه من تساقط لبقية الأوراق، كما سمحت الضربات الاستباقية الموجهة لفلول الإرهاب بعد تضييق الخناق عليهم وغلق المنافذ في وجوههم بفعل الانتشار لقوات الجيش والتمركز والتموقع الجيّد داخل المرتفعات الغابية، وكذا بفضل التنسيق الاستخباراتي الموجود بين مختلف مصالح الأمن، وهي الاستراتيجية التي تبنّتها الهيئات العسكرية، فضلا عن ضرب القيادات، وهذا ما يفسر أن هذه الجماعات الإرهابية أضحت غير قادرة على إعادة الهيكلة أو تشكيل نواة جديدة، مثلما حدث مع تنظيم جند الخلافة الذي تشكل سنة 2014 لكن سرعان ما تم القضاء عليه من خلال الإطاحة بزعيمه، ثم حاول أبو دجانة إعادة بعث التنظيم في الشرق قبل أن توقع قوات الجيش الوطني الشعبي رسميا على نهاية آخر المبايعين لتنظيم الدولة داعش وفرعها بالجزائر كتيبة جند الخلافة ، حيث تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من القضاء على أمير الكتيبة هباش المكنى أبا دجانة، رفقة مساعده بن علجية المكنى عبد الرحمان، حيث يعتبران من أقدم المجندين إذ التحقا بالجماعات الإرهابية مطلع التسعينيات.

وأحدثت هذه العمليات الناجحة شرخا كبيرا في صفوف تنظيم القاعدة ببومرداس، وهو ما أفرزته الضربات الموجعة التي تلقّاها التنظيم من خلال الإطاحة بأمرائه، إلى جانب انشقاق أبي سليمان الذي تولّى زعامة داعش في بومرداس، والذي لقي حتفه خلال كمين للجيش في يسّر، وهو ما عجّل بانهيار التنظيمين وأفرز أيضا بروز ما يسمّى بـ الخلايا النائمة التي أصبح تنظيم دروكدال يعتمد عليها لإعادة ترتيب صفوفه، إلا أن حنكة الجيش مكّنت من تفكيك العشرات من شبكات الدعم ومنع العديد من العمليات التي تسعى بقايا الجماعات الإرهابية إلى تنفيذها لتحقيق صدى إعلامي، على غرار العملية الكبيرة التي قامت بها قوات الجيش الوطني في البويرة والمدية، مما جعل زعيم التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب درودكال يستفيق من غفوته بعد سبات عميق بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورات الخراب العربي ، حيث دعا في تسجيل صوتي الجزائريين إلى ثورة، بعدما فشلت كل مساعيه لزج الشعب في دوامة الفوضى وشحت منابع إدماجه للشباب المغلوب على أمره، حيث بثت مؤسسة الأندلس التابعة للتنظيم كلمة صوتية جديدة لزعيمه عبد المالك دوردكال المعروف بـ أبي مصعب عبد الودود بعنوان مأساة الأمة وخيانة النظام الجزائري ، يحث فيها الجزائريين على الثورة ضد من مد أولياءه من طواغيت الاستبداد وقياصرة الاستعباد بالمعونة والتأييد .

للإشارة، أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن بقايا الإرهاب المجرمة تلفظ آخر أنفاسها في بلادنا، وستلفظها كلية وعن آخرها، مؤكدا أن الجيش اتخذ كافة التدابير الردعية والوقائية والاحترازية التي تضمن حماية الحدود الوطنية على كامل امتداداتها من كل متربص غادر، إدراكا منه بحجم التحديات الأمنية المحيطة بالبلاد .