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تدعم فصائل في ليبيا ولا ترغب في استقرار الجزائر

دولة خليجية متهمة بالوقوف وراء أزمة الهجرة في شمال إفريقيا

  11 جويلية 2017 - 20:55   قرئ 869 مرة   2 تعليق   الحدث
دولة خليجية متهمة بالوقوف وراء أزمة الهجرة في شمال إفريقيا

قالت مصادر لـ  المحور اليومي  إن دولة خليجية تقف وراء تفاقم أزمة المهاجرين الأفارقة في شمال إفريقيا وصولا إلى دول الساحل، وهي ذات الدولة المتهمة بإشعال فتيل الحرب الأهلية في ليبيا وتحاول نقلها إلى دول مجاورة لا تريد لها الاستقرار، واتهمت مؤخرا من طرف الأمم المتحدة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ودعم فصائل مسلحة.

 

أوضحت مصادرنا أن هذه الدولة الخليجية تسعى إلى تشكيل فصائل مرتزقة تستغلها في تنفيذ أجنداتها في المنطقة، كما كانت تقوم به بعض الدول المارقة في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، حيث تزج بها في حروب أهلية خصوصا بدول إفريقية وآسيوية، أو تنفيذ انقلابات عسكرية، وتغدق عليها كما هو معروف أموالا طائلة مثلما تقوم به في اليمن، حيث تشارك هذه الدولة فيما يعرف بـ  عاصفة الحزم  ضد الحوثيين، وقد اتهمت من قبل منظمات حقوقية بإنشائها سجونا سرية. ويكشف ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر وليبيا وإصرار هذه الدولة الخليجية على دعم بعض الفصائل المسلحة، رغم اتهامها من طرف الأمم المتحدة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتقديم مروحيات قتالية وطائرات لإحدى الفصائل الفاعلة، عن مساعٍ لمواصلة تغذية الأزمة التي تعمل الجزائر على إنهائها في أقرب الآجال، وتبذل جهودا دبلوماسية معتبرة لإحلال السلم فيها بدعم من الأمم المتحدة. وقد حذرت الجزائر -التي لا يساعد استقرارها هذه الدولة الخليجية- على لسان مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين وسياسيين من تحول أزمة الهجرة إلى خطر على الأمن الوطني، بعد أن باتت تستغل من طرف شبكات منظمة مثلما ذكره وزير الخارجية أول أمس، علما أن ليبيا كانت قبل سقوط نظام معمر القذافي مرتعا لشبكات الهجرة غير الشرعية، غير أن الكثير من المهاجرين الأفارقة والعرب فروا منها ثم عادوا بعد دخول القوات الدولية، لتصبح مرة أخرى بوابة للهجرة نحو أوروبا، وهي التي عاشت شواطئها خلال الفترة الأخيرة حوادث غرق مؤلمة حصدت آلاف الأرواح قبل بلوغ إيطاليا. 

زين الدين زديغة

 

تعليقات (2 منشور)

12/07/2017 11:08:25
pourquoi vous ne dites pas que ce sont les EMIRATS ARABES UNIS COMME C'EST CLAIR IL FAUT OSER DIRE LES CHOSES TELLES QUELLES OU BIEN VOUS JOURNALISTES VOUS NE SERVEZ A RIEN??????
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sasamy sasam 12/07/2017 17:16:38
و هي مصدر صواريخ " ستينغر " التي قبض عليها في واد سوف لدى الارهابيين
و صاروخ " ستينغر " لمن لا يعرفه هو سلاح لمن لا خبرة له فهو من يبحث عن الهدف في الجو لتدميره .
و هذه الدولة بالرغم من انها مرتعا لكل الموبيقات المحرمة المالية الجنسية و التودد لاسرائيل لم يطالها الارهاب يوما لا القاعدة و لا داعش
و لكن بدلا من الشكوى على الجزائر ان تبحث عما يتعب هذه الدويلة و يفجرها و الامر جد بسيط ...
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