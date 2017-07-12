مصر تلعب دور الممثّل الشرعي للوبي الإماراتي - السعودي في القارة

دول خليجية تصطدم بالجزائر لتنفيذ أجندة إسرائيل في إفريقيا

تحاول مصر منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدّة الحكم استغلال إفريقيا، للمساهمة في سحب أجندات تقسيمات وولاءات صُنعت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكنّها اصطدمت بوجود الجزائر التي تمكّنت منذ سنة 2000 من استعادة تأثيرها في التنظيمات الافريقية.

لم تكن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي نهاية لصراع الأقطاب داخل هذه المنظّمة التي تجمع نحو 55 دولة إفريقية، حيث برزت دولة عربية ذات تأثير عربي كبير، هي مصر، منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، تعوّل عليها دول خليجية وغربية لها أجندات في المنطقة العربية، من أجل جعل القاهرة أداة لتنفيذها في إفريقيا. وبدا ذلك جليّا، من خلال محاولة مصر الضغط على دول الاتحاد الإفريقي لتبنّي موقف دول الحصار على دولة قطر، خلال القمة الـ29 للاتحاد، حيث حمل وزير الخارجية المصري سامح شكري مشروعا للتأثير في الدول الإفريقية من أجل بلورة موقف ضدّ قطر، لكنها اصطدمت برفض الدول الإفريقية لذلك، على اعتبار أنّ إفريقيا للأفارقة وأن الأزمة الخليجية شأن يخص دول الخليج. وتلعب القاهرة دور الممثّل الشرعي لدول حصار قطر في إفريقيا، بعدما وقعت في أحضان السعودية والإمارات، وهذه الأخيرة كان لها دور كبير في تأجيج الأوضاع في منطقة شمال إفريقيا، لا سيما ليبيا، حيث تتحدّث تقارير استخباراتية بالأدلّة عن إمداد الإمارات للجماعات المتشدّدة في ليبيا بالأسلحة، وقامت بزرع جواسيس يعملون لصالح دولة غربية في ليبيا. لكنّ القاهرة اصطدمت بدولة تمكّنت خلال عشريتين ماضيتين من إحكام تأثيرها في إفريقيا، هي الجزائر، وبالتحديد منذ صعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، حيث يشهد على ذلك دورها الفعال الذي ما انفك يتعاظم على الساحة القارية في إطار الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) التي كان الرئيس بوتفليقة أحد المبادرين إليها. لكنّ الخطر القادم لا يتمثّل في الممارسات العلنية، وإنما في حسابات استراتيجية ينفّذها عملاء لإسرائيل في شمال إفريقيا، يستهدفون من خلالها إضعاف الجزائر وعدم استقرارها، ومن بين هذه الحسابات يسجّل متتبّعون ما بات يسمّى أزمة الهجرة غير الشرعية في شمال إفريقيا ، حيث تقول مصادرنا إنّ دولة خليجية هي التي تقف وراءها لتصل إلى هدف تشكيل فصائل مرتزقة تستغلها في تنفيذ أجندتها كما كانت تقوم به بعض الدول المارقة سنوات السبعينات والثمانينات. وتأتي هذه التحركات مباشرة بعد محاولات التغلغل الإسرائيلي في غرب إفريقيا، من خلال حضور اجتماعات المنظمات الاقتصادية القارية، بدعم من دول الجوار.