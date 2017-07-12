بوتفليقة يعيّن حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

شريط الاخبار
20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل الـبي أس جي وتوتنهام يريدان عطال النسر الأسود وسوسطارة في نهائي قبل الأوان النصرية تتفادى الكبار في الكاف وتستهدف ربع النهائي سفهاء ولاهثون وراء المال والشهرة يحوّلون الرئاسيات إلى مهزلة متابعة مشاريع عدل على هواتف الجزائريين بداية من اليوم تخفيضات لنادي المصدّرين عبرخطوط آغل أزور الجزائر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030 186 مليار دينار قيمة إنتاج الحمضيات في 2018 إطلاق برنامج ربط المؤسسات التربوية والصحية بـ ألكوم سات 1 سونلغاز تسجل 316 ألف زبون جديد خلال العام 2018 80 عارضا في الصالون الوطني للتشغيل والتكوين عمال المرصد الوطني للبيئة والتنمية يهددون بالدخول في إضراب استحداث 5 آلاف منصب شغل بمجمع جيتاكس بن غبريت: نسبة الاستجابة للإضراب ضعيفة وأبواب الحوار مفتوحة  كوندور يسوّق العجلات المطاطية لعلامة ريكان بالجزائر الحكومة تشرع في تهيئة الفنادق التي خربها الإرهابيون ديون جامعة الجزائر 2 تفوق 20 مليار سنتيم الجزائريون سيستلمون بطاقات اجتماعية قريبا استحداث مديرية البحث العلمي وإطلاق الدكتوراه آفاق 2020 الجيش يكشف 3 مخابئ لجماعات إرهابية بأم البواقي طيار متربص بالجوية الجزائرية يتزعم عصابة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بوتفليقة يعيّن حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

بعدما بقي المنصب شاغرا لشهر ونصف

بوتفليقة يعيّن حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

  12 جويلية 2017 - 21:31   قرئ 624 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يعيّن حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، بعدما بقي هذا المنصب شاغرا منذ تنحية الوزير السابق مسعود بن عقون في 28 ماي الماضي.

 

أوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه  طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بتعيين حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية .

وبهذا التعيين يكون رئيس الجمهورية قد أنهى الغموض الذي كان يكتنف الوزارة منذ تنحية الوزير  مسعود بن عقون  في 28 ماي الماضي وما تبعه من جدل حول أسباب تعيين وتنحية الوزير السابق في ظرف وجيز. وشغل الوزير الجديد على قطاع السياحة والصناعات التقليدية  مرموري  عدة مناصب في السابق، من بينها مدير الثقافة في ولاية الوادي، كما كان مديرا للكتاب والمطالعة العمومية في وزارة الثقافة، ورئيسا للجنة القراءة في معرض الجزائر الدولي للكتاب. وحصل  مرموري  على شهادة الدكتوراه عن أطروحة  الطوارق أزجر.. تطور العصبية في ظلّ النظام الاستعماري 1916  1962 ، والتي نالها بدرجة مشرّف جدا في جامعة الجزائر 2.    من جانب آخر، يكتنف قطاع السياحة في الجزائر غموض مع بداية موسم الاصطياف، حيث تغيب عن الساحة السياحية أي مظاهر لهذا الموسم، فمديريات السياحة المنتشرة عبر التراب الوطني خاصة في المدن السياحية تعيش حال فوضى نتيجة غياب قرارات من طرف الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وجود عدة ملفات عالقة على طاولة وزير السياحة، يُنتظر منه النظر فيها ومعالجتها بصورة استعجالية.

لطفي العقون

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات