بعدما بقي المنصب شاغرا لشهر ونصف

بوتفليقة يعيّن حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، بعدما بقي هذا المنصب شاغرا منذ تنحية الوزير السابق مسعود بن عقون في 28 ماي الماضي.

أوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بتعيين حسان مرموري وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية .

وبهذا التعيين يكون رئيس الجمهورية قد أنهى الغموض الذي كان يكتنف الوزارة منذ تنحية الوزير مسعود بن عقون في 28 ماي الماضي وما تبعه من جدل حول أسباب تعيين وتنحية الوزير السابق في ظرف وجيز. وشغل الوزير الجديد على قطاع السياحة والصناعات التقليدية مرموري عدة مناصب في السابق، من بينها مدير الثقافة في ولاية الوادي، كما كان مديرا للكتاب والمطالعة العمومية في وزارة الثقافة، ورئيسا للجنة القراءة في معرض الجزائر الدولي للكتاب. وحصل مرموري على شهادة الدكتوراه عن أطروحة الطوارق أزجر.. تطور العصبية في ظلّ النظام الاستعماري 1916 1962 ، والتي نالها بدرجة مشرّف جدا في جامعة الجزائر 2. من جانب آخر، يكتنف قطاع السياحة في الجزائر غموض مع بداية موسم الاصطياف، حيث تغيب عن الساحة السياحية أي مظاهر لهذا الموسم، فمديريات السياحة المنتشرة عبر التراب الوطني خاصة في المدن السياحية تعيش حال فوضى نتيجة غياب قرارات من طرف الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وجود عدة ملفات عالقة على طاولة وزير السياحة، يُنتظر منه النظر فيها ومعالجتها بصورة استعجالية.