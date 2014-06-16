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بعدما وصف حركة حماس الفلسطينية بـ الإرهابية

الجزائريون يطالبون باستدعاء سفير السعودية في الجزائر

  12 جويلية 2017 - 21:38   قرئ 749 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائريون يطالبون باستدعاء سفير السعودية في الجزائر

  أثارت تصريحات سفير السعودية لدى الجزائر سامي بن عبد الله الصالح التي وصف فيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية  حماس  بالإرهابية ردود أفعال ساخطة لدى الجزائريين، الذين طالبوا باستدعاء السفير السعودي وتنبيهه إلى خطورة هذه التصريحات غير المرحب بها على أرض الجزائر.

 

بعد محاولات مصر التأثير على بعض الدول الإفريقية والخروج بموقف داعم لحصار دول الخليج لقطر خلال القمة الـ 29 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، جاء الدور على سفير السعودية بالجزائر في محاولة الضغط ونقل الأزمة من الشرق الأوسط نحو إفريقيا والمغرب العربي، عبر تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة، تناقلتها مواقع إعلامية عربية على نطاق واسع، وصف فيها حركة  حماس  الفلسطينية بـ  الإرهابية  بسبب تلقيها الدعم من قطر، حيث قال إنّ  الحركة مصنفة كإرهابية ، وأضاف أن  حق المقاومة مكفول للمنظمة وليس لمن يجلس في فندق 5 نجوم بقطر ويدير من هناك مؤامرات ، مردفا بقوله إنّ من المفروض أن يكون هؤلاء مع شعبهم.

وقد أشعلت تصريحات السفير السعودي لدى الجزائر التي تهجم فيها على حركة  حماس  مواقع التفاعل الاجتماعي، وأطلق جزائريون حملة واسعة للتضامن مع المقاومة الفلسطينية امتثالا لمقولة  الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ، وانتشر في هذا الصدد على موقعي  تويتر  و فايسبوك   هشتاغ   طبعا مقاومة ، ردا على تصريحات الدبلوماسي السعودي المستفزة للجزائريين. ومن جهته، دعا رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش السلطات الجزائرية إلى عدم السكوت عن تصريحات السفير السعودي السالف ذكرها، وطالب سامي بن عبد الله الصالح باحترام شعور الشعب الجزائري تجاه القضية الفلسطينية المركزية والعقائدية. واعتبر حمدادوش في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فايسبوك  أن الأولى بالسعودية وهي التي تدّعي الزّعامة الدينية للعالم العربي والإسلامي أن تكون المثل الأعلى في الدفاع عن المقدسات وحق الشعوب في المقاومة والجهاد لتحرير الأرض والدفاع عن العرض، وألّا تفرّق بين حرمة المسجد الأقصى وبين الحرمين الشريفين، وأضاف أن على السفير السعودي أن يحترم الرأي العام الجزائري، فلا يصدر تصريحات لا تعنيه إلا هو ودولته، وبالتالي فإن من غير المقبول منه أن يعبّر عن مواقفه الاستسلامية الانبطاحية أمام العدو الصهيوني على أرض الأحرار، وأردف  إننا نعتبر مَن يصنّف المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال الصهيوني كمنظمةٍ إرهابية كمَن يصنّف  جيش وجبهة التحرير الوطني  أثناء الثورة التحريرية كمنظمةٍ خارجةٍ عن القانون، وهو في نظرنا حركي، خائن وبائع لدينه وعرضه للشيطان . كما رفض الزّجّ بالجزائر في هذه المواقف المخزية تجاه القضية الفلسطينية، ولا الانخراط في هذا المسعى الانبطاحي أمام  إسرائيل ، ومحاولة إيجاد الغطاء العربي لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق شيطنة المقاومة لتبرير الحرب القادمة عليها، ودعا السفير السعودي إلى سحب تصريحه العدائي تجاه المقاومة الفلسطينية، وألا يستغل منصبه الدبلوماسي في الجزائر للترويج لتوجّهاتٍ غير عربيةٍ وغير إسلامية. وطالب المتحدث أيضا الخارجية الجزائرية باستدعاء هذا السفير، وتنبيهه إلى خطورة هذه التصريحات على أرض الجزائر، وهي تصريحاتٌ ومواقفٌ غير مرحّبٍ بها.

زين الدين زديغة

 

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