مخاوف من تنفيذ عمليات إرهابية في شمال إفريقيا وأوروبا

عودة 7 دواعش تونسيين إلى بلادهم تستنفر الأجهزة الأمنية

قالت تقارير أمنية إن ما لا يقل عن 7 إرهابيين تونسيين من الدواعش وصلوا متسللين إلى تونس في شهر جوان، هربا من الهزائم التي تعرّض لها التنظيم في سوريا والعراق، وهم الآن بصدد تشكيل خلايا سرية والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية دموية في تونس ودول مجاورة، على غرار الجزائر التي عززت انتشارها الأمني على طول حدودها الشرقية.

دقت مختلف أجهزة الاستخبارات الإفريقية الأوربية ناقوس الخطر مجددا بسبب عودة الدواعش الفارّين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، حيث حذرت الأجهزة الأمنية الأوروبية من وقوع عمليات إرهابية دموية في تونس الأسابيع المقبلة، بعد تأكد وصول ما لا يقل عن 7 أعضاء من تنظيم الدولة في سوريا إلى تونس، وتسلل الأعضاء الفارون -حسب التقرير- إلى تركيا ثم غادروها بأوراق مزورة ومنها إلى ليبيا وصولا إلى تونس، معتبرة ذلك الطريق الوحيد المتاح أمام إرهابيي داعش حاليا لمغادرة سوريا والعراق، وسيكوّن الإرهابيون السبعة النواة التي تتشكل منها خلايا تستقبل المزيد من الإرهابيين المغاربيين العائدين من سوريا والعراق. وتعمل الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية -حسب مصدر مطلع- على التحضير لمواجهة عمليات نزوح واسعة لعشرات الإرهابيين التونسيين والأجانب من العراق وسوريا وباقي أنحاء العالم من أجل إعادة تشكيل خريطة الجهاد العالمي ، بعد الهزائم المدوية التي تلقاها تنظيم الدولة في معاقله الرئيسة في العراق وسوريا. وقال مصدر مطلع إن أجهزة أمن مغاربية وأوروبية قد تحصلت على معلومات استخباراتية من خلال اعتراض مراسلات غاية في السرية بين قيادات الصف الأول في تنظيم الدولة حول موضوع هجرة عدد من الإخوة إلى بلاد المغرب الإسلامي . وفي سياق متصل، ذكرت مصادر متطابقة أن وزارة الدفاع الوطني قد أعطت تعليمات صارمة إلى كافة قواتها المرابطة على الحدود التونسية والليبية والمالية، خاصة قوات الدرك وحرس الحدود، من أجل تعزيز وتشديد الرقابة الأمنية، مع التزام الحذر والحيطة ليلا ونهارا على طول الشريط الحدودي مع تونس، من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية الناشطة في تونس أو المهربين، بغرض التسلل إلى الأراضي الجزائرية، مستغلين الهجرة الكبيرة للسواح الجزائريين نحو الجارة الشرقية. وأعلنت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي حال استنفار عبر كامل الولايات الحدودية الجزائرية الشرقية القريبة من الحدود مع تونس، خاصة ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة والطارف، لصد أي محاولات تسلل من مدن ليبيا التي مني فيها التنظيم الإرهابي داعش بهزيمة نكراء. وأضافت المصادر أن مهام الجيش تنقسم إلى شقين، الأول يتمثل في منع تسلل الإرهابيين والعناصر المسلحة إلى التراب الوطني من خلال دوريات برية، أما الشق الثاني فيتعلق بالقوات الجوية أين تقوم طائرات الجيش بطلعات دورية على طول الحدود لرصد وتحديد أماكن وتحركات الإرهابيين والعناصر المسلحة على مستوى مناطق التماس. من جهة أخرى، أمر تنظيم داعش عناصره المهاجرة بالعودة إلى بلدانها وإعلان ولايات عربية هناك، تمهيدا لشن هجمات على المقرات الحكومية ونقاط أخرى، بعد الهزائم الكبيرة التي مني بها في العراق وسوريا وسرت الليبية، حيث يتزايد تهديد الدواعش على الجزائر يوميا عبر كامل حدودها.