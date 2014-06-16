وزير الخارجية اليمني غدا بالجزائر

ينتظر أن يقوم نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية اليمن عبد الملك المخلافي، بداية من السبت بزيارة عمل إلى الجزائر تستمرّ 3 أيام، حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر أن الزيارة تندرج في إطار التشاور الدائم بين البلدين، وستشهد تطرق وزير الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره اليمني إلى "الوضع السائد في اليمن وجهود السلم التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل من شأنه لمّ شمل الشعب اليمني".

وأوضح بيان الوزارة أنّ الوزيرين سيبحثان أيضا "القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الارهاب، كما سيتم التطرق خلال المحادثات إلى التعاون الثنائي وسبل تعزيزه.