الجيش يتدخل لاخماد حرائق الغابات بعدة ولايات

تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي يومي 12 و13 يوليو لمد يد العون لمصالح الحماية المدنية قصد إخماد النيران على مستوى غابات عديد من ولايات الوطن وإجلاء السكان القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها هذه الحرائق وتقديم الاسعافات الأولية لهم حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني يوم الجمعة .

و أوضح ذات البيان انه "على إثر اندلاع حرائق في العديد من الغابات في مناطق متفرقة من الوطن نتيجة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي يومي 12 و13 جويلية 2017 لمد يد العون لمصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات قصد إخماد النيران على مستوى كل من ولايات تيزي وزو والبليدة والمدية وتلمسان وغليزان وجيجل وإجلاء السكان القاطنين بالقرب من المناطق التي مستها الحرائق وتقديم الاسعافات الأولية لهم".

و من جهة أخرى اوضح البيان انه " في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة تمكنت وحدات من حراس الشواطئ بكل من وهران/ن.ع.2 وعنابة/ن.ع.5 من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل (51) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

و اشار ذات المصدر أن "حراس الحدود أحبطوا بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5 محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب (9884) لترا".