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النيران تلتهم آلاف الهكتارات وتودي بحياة مواطنين

الحكومة تتجه نحو إعلان منطقة القبائل منكوبة وإطلاق المخطـــــــــــــــط الاستعجالي

  14 جويلية 2017 - 19:04   قرئ 918 مرة   0 تعليق   الحدث
الحكومة تتجه نحو إعلان منطقة القبائل منكوبة وإطلاق المخطـــــــــــــــط الاستعجالي

سجّلت السلطات العمومية تأخّرا كبيرا في إعلان المناطق التي التهمت نيران الحرائق مساحات شاسعة منها خلال الأسبوع المنصرم مناطق منكوبة، مما تسبب في تسجيل عشرات الوفيات اختناقا، رغم تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر عدد من المناطق لإنقاذ المواطنين. 

 لماذا تأخّرت الحكومة في إعلان الولايات التي احترقت مناطق منكوبة؟ شغل هذا التساؤل الرأي العام منذ يومين، لا سيما بعد تدخّل وحدات الجيش لإنقاذ أرواح مئات من المواطنين الذين حاصرتهم النيران في مناطق متفرّقة من الوطن، خاصة في منطقة القبائل، فما الذي يجعل الحكومة تتماطل في تنفيذ القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الذي استُحدث خلال العقدين الماضيين، بعدما ألمّت بالجزائر العديد من الحرائق خلال العشرية السوداء والزلازل وسلسلة من الفيضانات التي خلفت خسائر في الأرواح البشرية وأضرارا مادية جسيمة. وأُجبرت الحكومة بعد زلزال 10 أكتوبر في الشلف على وضع تنظيم للوقاية والتكفل بالكوارث الطبيعية أو الصناعية، حيث أصدرت السلطات العمومية سنة 1985 مرسومين حول الوقاية من الكوارث وتنظيم الإسعافات (مرسوم 85-231 ومرسوم 85-232). وإثر زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 وحيال جسامة الأضرار، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإدراج ضرورة تحضير البلد لتكفل أمثل بالكوارث من خلال سياسة وقائية. وبتاريخ 25 ديسمبر 2003، تم إصدار القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الكوارث وتسييرها في إطار التنمية المستدامة. وشملت المادة 10 من هذا القانون حرائق الغابات كواحدة من الأخطار الكبرى التي تتطلب تدخّل الحكومة، إلى جانب الزلازل والفيضانات وتقلبات الطقس والأخطار الصناعية والطاقوية، وأخطار الإشعاعات والأخطار النووية، والأخطار المتعلقة بالصحة البشرية، والأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية والنباتية، والتلوث البيئي والأرضي والبحري أو تلوث المياه وأخطار الكوارث المرتبطة بالتجمعات البشرية الكبيرة. ويكون تسيير هذه الكوارث عن طريق إجراءات هيكلية وتدخّل الإسعافات لمواجهة الكوارث المحتملة، من خلال تجنيد مصالح الحماية المدنية والجماعات المحلية ومصالح الدولة الأخرى، عبر تنفيذ خطط تنظيم الإسعافات. ولم يكلّف أيّ مسؤول نفسه عناء التنقّل إلى المناطق «المنكوبة»، حيث كان منتظرا من وزيرة التضامن الوطني والأسرة غنية إيداليا أن تقوم بردّة فعل لتُشعر المواطنين باستعداد الحكومة لحمايتهم من خطر الحرائق والتكفّل بهم. ويعتبر لجوء الحكومة إلى المسيرين الإداريين في مواجهة الكارثة محاولة منها لربح الوقت واستهانة بحجم الكارثة.  

حكيمة ذهبي 

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