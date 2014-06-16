هلاك شاب غرقا في بركة مائية في المعاضيد بالمسيلة

لقي شاب عمره 21 سنة، حتفه غرقا في بركة مائية صباح اليوم،السبت بالمنطقة المسماة "اولاد منصور بالمعاضيد شرق المسيلة حسب مصالح الحماية المدنية ، واستنادا لذات المصدر فإن عملية انتشال جثة الشاب من البركة المائية، والذي كان في رحلة سباحة رفقة أصدقائه تم تسخير لها ثلاث غطاسين، ليتم تحويل الجثة بعد ذلك مباشرة إلى مستشفى عاصمة الولاية، ووفقا لذات المصدر فإنه بالرغم من عمليات التحسيس والتوعية التي تبرمجها مديرية الحماية المدنية إلا انه لا يزال يتم تسجيل مثل هذه الحوادث الأليمة بصفة متكررة .