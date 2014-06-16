هلاك شاب غرقا في بركة مائية في المعاضيد بالمسيلة

شريط الاخبار
حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل الـبي أس جي وتوتنهام يريدان عطال النسر الأسود وسوسطارة في نهائي قبل الأوان النصرية تتفادى الكبار في الكاف وتستهدف ربع النهائي سفهاء ولاهثون وراء المال والشهرة يحوّلون الرئاسيات إلى مهزلة متابعة مشاريع عدل على هواتف الجزائريين بداية من اليوم تخفيضات لنادي المصدّرين عبرخطوط آغل أزور الجزائر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030 186 مليار دينار قيمة إنتاج الحمضيات في 2018
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. هلاك شاب غرقا في بركة مائية في المعاضيد بالمسيلة

هلاك شاب غرقا في بركة مائية في المعاضيد بالمسيلة

  15 جويلية 2017 - 11:59   قرئ 612 مرة   0 تعليق   الحدث
هلاك شاب غرقا في بركة مائية في المعاضيد بالمسيلة

لقي شاب عمره 21 سنة، حتفه غرقا في بركة مائية صباح اليوم،السبت بالمنطقة المسماة "اولاد منصور بالمعاضيد  شرق المسيلة حسب مصالح الحماية المدنية  ، واستنادا لذات المصدر فإن عملية انتشال جثة الشاب من البركة المائية، والذي كان في رحلة سباحة رفقة أصدقائه تم تسخير لها ثلاث غطاسين، ليتم تحويل الجثة بعد ذلك مباشرة إلى مستشفى عاصمة الولاية، ووفقا لذات المصدر فإنه بالرغم من عمليات التحسيس والتوعية التي تبرمجها مديرية الحماية المدنية إلا انه لا يزال يتم تسجيل مثل هذه الحوادث الأليمة بصفة متكررة .

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات