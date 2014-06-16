12 مستورد وهمي مشتبه في تهريب رؤوس الأموال للخارج عبر ميناء الغزوات

كشفت مديرية الجمارك العاملة بميناء الغزوات في بيان لها أن مصالحها قد تمكنت من توقيف 12 مستوردا مهميا خلال النصف الأول من السنة الحالية على مستوى ميناء الغزوات متلبسا بتهريب رؤوس الاموال الى الخارج عن طريق حيل ذكية .

و كشفت ذات المصادر أن مصالحها وقفت على حقيقة وضع هولاء المسيتوردون الوهمين الذين حاولو ادخال بضاعة غير مطابقة قدرت قيمتها ب35.378.561 دج وذلك بالاعتماد على التصريحات الكاذبة خاصة من حيث القيمة ، حيث تم استيراد بضائع بسيطة وتضخيم فاتورتها لضمان تهريب اكبر قدر من رؤوس من الأموال إلى خارج الوطن من خلال تصريحات مزورة هدفها الحصول على إعفاءات جمركية وامتيازات جبائية كما تم تسجيل قضايا تخص استيراد بضاعة محظورة وممنوعة الدخول إلى التراب الوطني ، هذا وقد تم إحالة ملفات هؤلاء المستوردين إلى التحقيق وحجز بضاعتهم والتي قدرت الغرامة الجمركية المطابقة لها ب: 35.595.000 دج .

م بن ترار