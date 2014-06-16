إخماد 127 حريقا في يومين والخسائر فاقت ألف هكتار

أعلنت مصالح الحماية المدنية، السبت، عن اخماد 127 حريقا في يومين والخسائر فاقت الألف هكتار من الغابات والمساحات الزراعية في عدة مناطق مختلفة من الوطن، حيث أكد بيان للذات المصالح أنّ الجهاز الأمني الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية، تمكّن من إخماد 97 حريقا طال الغابات، فضلا عن 26 مسّ الأدغال، و4 حرائق شملت المحاصيل الزراعية.

ورغم جهود فرق التدخل، إلاّ أنّ الخسائر قدرت بـ 1082.5 هكتار من الغابات، 267 هكتار الأدغال، 49 هكتار قمح، 8494 حزمة تبن، و1633 شجرة مثمرة محروقة.

وبلغ عدد تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال اليومين الماضين 5495 عملية تدخل وهذا على إثر تلقيها مكالمات استغاثة من طرف المواطنين.

وشملت التدخلات مختلف نشاطات الحماية المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، وإخماد الحرائق.

وجرت الإشارة إلى أنّ حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، تسبّبت في هلاك 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في 16 حادث مرور.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشال جثث 5 غرقى في 5 ولايات، علما أنّ الضحايا قضوا في مجمعات مائية وسدود ووديان.