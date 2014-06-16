حجز 10668 وحدة من المشروبات الكحولية بالوادي و معسكر

نجحت قوات الشرطة بكل من ولايتي الوادي ومعسكر، خلال اليومين الماضيين من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 10668 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بدون رخصة مع توقيف المشتبه فيهما أحدهما يحوز على وثائق رسمية مزورة.

تفاصيل العـملية الأولى، تعـود وقـائعها عند قيام عـناصر الشرطة بدائرة المغير ولاية الوادي بمهامهم الشرطية خلال عملية مراقبة وتفتيش للمركبات على مستوى أحد الحواجز الأمنية، أين لفتـت إنتباههـم شاحنة مشبوهـة من الحجم المتوسط وبعـد عملية توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش ومراقبة الوثائق، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قـدرا عددها بـ 9960 وحدة من مختلف الانواع والأحجام، و بعـد عملية مراقبة الوثائق تم الإشتباه في أنها مزورة، و بعد إخضاعها للمراقبة من قبل عناصر فرقة الشرطة العلمية والتقنية باستعمال أجهزة متطورة، تبين أن الوثائق التي يحوزها السائق مزورة.

مجريات العملية الثانية، تمت بعد ورود معلومات لقوات شرطة معسكر مفادها قيام أحد الاشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المشروبات الكحولية ووجود كمية معتبرة مخبئة بمسكنهم المهجور، وعليه تم الحصول على إذن بالتفتيش والتنقل لعين المكان أين تم حجز 708 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع بعد استكمال الاجراءات المعمول بها تم إعداد ملفان قضائيان ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة