حجز 10668 وحدة من المشروبات الكحولية بالوادي و معسكر

شريط الاخبار
حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل الـبي أس جي وتوتنهام يريدان عطال النسر الأسود وسوسطارة في نهائي قبل الأوان النصرية تتفادى الكبار في الكاف وتستهدف ربع النهائي سفهاء ولاهثون وراء المال والشهرة يحوّلون الرئاسيات إلى مهزلة متابعة مشاريع عدل على هواتف الجزائريين بداية من اليوم تخفيضات لنادي المصدّرين عبرخطوط آغل أزور الجزائر تستهدف رفع قيمة صادراتها إلى 10 ملايير دولار آفاق 2030 186 مليار دينار قيمة إنتاج الحمضيات في 2018
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. حجز 10668 وحدة من المشروبات الكحولية بالوادي و معسكر

حجز 10668 وحدة من المشروبات الكحولية بالوادي و معسكر

  15 جويلية 2017 - 15:35   قرئ 351 مرة   0 تعليق   الحدث
حجز 10668 وحدة من المشروبات الكحولية بالوادي و معسكر

نجحت قوات الشرطة بكل من ولايتي الوادي ومعسكر، خلال اليومين الماضيين من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 10668 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بدون رخصة مع توقيف المشتبه فيهما أحدهما يحوز على وثائق رسمية  مزورة.

تفاصيل العـملية الأولى، تعـود وقـائعها عند قيام عـناصر الشرطة بدائرة المغير ولاية الوادي بمهامهم الشرطية خلال عملية مراقبة وتفتيش للمركبات على مستوى أحد الحواجز الأمنية، أين لفتـت إنتباههـم شاحنة مشبوهـة من الحجم المتوسط  وبعـد عملية توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش ومراقبة الوثائق، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قـدرا عددها بـ 9960 وحدة من مختلف الانواع والأحجام، و بعـد عملية مراقبة الوثائق تم الإشتباه في أنها مزورة، و بعد إخضاعها للمراقبة من قبل عناصر فرقة الشرطة العلمية والتقنية  باستعمال أجهزة متطورة، تبين أن الوثائق التي يحوزها السائق مزورة.

مجريات العملية الثانية، تمت بعد ورود معلومات لقوات شرطة معسكر مفادها قيام أحد الاشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المشروبات الكحولية ووجود كمية معتبرة مخبئة بمسكنهم المهجور، وعليه تم الحصول على إذن بالتفتيش والتنقل لعين المكان أين تم حجز 708 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع بعد استكمال الاجراءات المعمول بها تم إعداد ملفان قضائيان ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات