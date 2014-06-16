الأمن الوطني يحقق أمنية الطفلة جلاطو جنان

حققت شرطة البليدة أمنية الطفلة جلاطو جنان، البالغة من العمر 08 سنوات والمتفوقة في دراستها الابتدائية، بارتداء البذلة الرسمية للشرطة، حيث ارتدت الزي الرسمي الذي خصص وفصل على مقاسها، في مبادرة إنسانية تجسدت فيها تلاحم الشرطة مع مختلف فئات وأعمار شرائح المجتمع والتي تتزام والإحتفال بالذكرى الـ 55 للشرطة، حيث توسمت هذه المناسبة بأن رسمت الفرحة والبهجة على محيا الطفلة وأثلجت صدر عائلتها

بهذه المناسبة، وبعد أن تم استقبال الطفلة جنان من طرف رئيس أمن الولاية وإطارات الشرطة، ارتدت طفلة جنان البذلة الرسمية محققة أمنيتها والسعادة البريئة تعلو محياها حيث كانت لها زيارة لمصلحة الأمن العمومي أين قدمت لها شروحات عن بعض المهام الأمنية كاحترام قوانين المرور، ومن ثم كانت لها الفرصة للتعرف أكثر على آلية عمل أفواج ومختلف التشكيلات الأمنية من خلال خرجة ميدانية تحسيسية حول السلامة المرورية، وعبرت الطفلة جنان عن سعادتها بتحقيق أمنيتها وهي مرتدية البذلة الرسمية للشرطة فيما قدمت عائلتها شكرها لقيادة الأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام لأمن الوطني لتحقيق أمنية ابنتها، مثمنة اهتمامه الكبير والبالغ لدعم المبادرات الإنسانية