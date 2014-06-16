نقابات التربية تتبرأ من فشل الدورة وتحمّل المسؤولية للحكومة

مقاطعة التلاميذ للباك الاستثنائي تستمر ونسبة المشاركة دون الـ 20 بالمائة

تتواصل «فضيحة» عزوف التلاميذ عن اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية للبكالوريا لليوم الثاني على التوالي أمام مرأى الحكومة التي وقفت عاجزة عن إقناع التلاميذ بالالتحاق بقاعات الامتحانات خلال الأيام المتبقية، ووزارة التربية الوطنية التي أعلنت أن نسبة المقاطعة قاربت 80 بالمائة في أغلب الولايات، رغم توفير كل الوسائل اللازمة وتجنيد آلاف الأساتذة للحراسة وتصحيح أوراق الامتحانات إلى جانب تأجيل موعد امضاء محاضر الخروج إلى غاية الانتهاء من كل الإجراءات لإنجاح هذه الدورة التي وصفتها نقابات التربية بالفاشلة.

تبرأت نقابات التربية من مسؤولية فشل الدورة الاستثنائية للبكالوريا بسبب عدد الغيابات الذي فاق كل توقعات وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن ما حدث كان نتيجة القرارات السياسية المفاجئة وغير المدروسة من طرف الحكومة، مما أوقعها في موقف لا تحسد عليه بسبب عدم تمكنها من اقناع التلاميذ بالالتحاق بمراكز الاجراء لمواصلة الامتحانات خلال الأيام المتبقية.

الـكلا..»الحكومة استنزفت ميزانية القطاع والقرارات السياسية لن تخدم التلاميذ»

من جهته أكد رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور أن نقابات التربية لن تتحمل أية مسؤولية فيما يخص عزوف التلاميذ عن اجراء اختبارات البكالوريا الاستثنائية مضيفا أن توقعات «أنباف» كانت في محلها بخصوص نسبة الحضور حيث أكدت في تصريحات سابقة بأن نسبة المشاركة لن تتعدى الـ10 بالمائة من المترشحين المعنيين، إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من الأساتذة الحراس المستدعين لم يلتحقوا بالمراكز، وأضاف عاشور أن هذا العزوف راجع إلى كون قرار الدورة الاستثنائية للبكالوريا كان سياسيا بعيدا كل البعد عن الجانب البيداغوجي، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات السياسية لن تخدم قطاع التربية ما يعني أن هذه الدورة تم إنفاق مبالغ كبيرة عليها دون فائدة وهناك مساس بميزانية القطاع، حيث كان من الاجدر تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع اخرى تخدم القطاع وترفع من ميزانية المؤسسات التربوية لدى الدخول المدرسي المقبل، وأضاف إيدير إلى أن عدد الغياب لا يمكن تسميته عزوفا كون هذه الدورة سياسية و ليست بيداغوجية ولم تكن بطلب من قبل التلاميذ، ورفض ايدير التعليق على عدم اشراف وزيرة التربية نورية بن غبريت عن افتتاح الدورة كون الأمر يتنافى مع مبادئ النقابة. r جمعية أولياء التلاميذ.. «التلاميذ خانوا الأمانة ولن تتكرر الدورة الاستثنائية» أكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد احمد في حديثه للمحور اليومي أن الحكومة قامت بمبادرة طيبة من خلال منح التلاميذ المقصيين بسبب التأخر في الدورة الأولى فرصة من ذهب الا انهم «خانوا الأمانة» وهو ما سيؤدي بمنع إعادةالبكالوريا خلال السنوات القادمة مهما كانت الأسباب مضيفا ان وزارة التربية وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح الدورة الاستثنائية حيث اجلت موعد امضاء محاضر خروج الأساتذة إلى العطلة إلى غاية الانتهاء من كل الإجراءات لإنجاح هذه الدورة كما جندت الوزارة الاف الأساتذة للحراسة وتصحيح أوراق المترشحين، بالإضافة الى توفير وسائل النقل للمترشحين القاطنين في المناطق النائية والقرى، المداشر ونقلهم من بيوتهم إلى مراكز الاجراء ولكن للأسف فان أغلب المترشحين لهذه الدورة الثانية لم يلتحقوا بقاعات الامتحانات.

أنباف..»على الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة في حق التلاميذ المقاطعين»

أشار المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الاتحاد الوطني للتربية والتكوين «أنباف» جيلالي بلخير إلى أن موقف النقابة كان في بادئ الأمر واضحا، حيث لطالما حبذت أن تكون مثل هذه القرارات تربوية بيداغوجية وليست سياسية، مضيفا أنه كان من الأجدر على وزارة التربية إرفاق الاستدعاء بورقة إجبارية الحضور تتضمن إجراءات ردعية صارمة في حق الممتنعين عن اجتياز الامتحان حيث يكون هناك قرارات صارمة في حق هؤلاء حتى لا ندخل في المستقبل في نفق بكالوريا استثنائية أو بكالوريا استدراكية كما يجب أن يكون المكافأة حول العمل سواء بالجزاء أو العقاب، وأرجعت «أنباف» أسباب فشل الدورة الاستثنائية إلى عدم التزام وزارة التربية بقرار رئيس الجمهورية في كون هذه الدورة للمقصيين بسبب التأخر لا غير، منوّها إلى أن «أنباف» لطالما أكدت أنه من المستحيل على الوزارة الوصية ضبط المتأخرين من المتغيبين عمدا والذي يمثل الأحرار النسبة الكبيرة منهم، وبالتالي وإن كان ولا بد للحفاظ على المبالغ التي تصرف في كل مرة لابد من إعادة النظر في آليات تطبيق القرار بما جاء في مرسوم رئيس الجمهورية مؤكدا أن آليات التطبيق هي من كانت بها خلل من المفروض.

65 بالمائة نسبة الغياب في اليوم الثاني من الباك بالمناطق الحدودية

سجلت مصالح التربية بالولايات الحدودية بجنوب البلاد الكبير على غرار تمنراست -ايليزي-أدرار-الوادي -بشار وتندوف، ما نسبته 65 بالمائة غيابات في صفوف المترشحين في اليوم الثاني من الدورة الاستثنائية في امتحانات شهادة البكالوريا التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة التلاميذ الغائبين والمقصين من الدورة الأولى. في سياق متصل فقد أجمع المتتبعين لقطاع التربية بتلك الولايات أن من بين أسباب التي تقف وراء ارتفاع معدلات الغياب هو تمسك وزارة بن غبريت ببرمجة هذا الامتحان المصيري دون مراعاة الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها تلك الولايات والتي سجلت ارتفاع قياسي في درجة الحرارة تجاوز 51 درجة مئوية تحت الظل.

80 بالمائة نسبة الغياب في الدورة الاستثنائية ببومرداس

كشف مدير التربية بولاية بومرداس نذير خنسوس عن تسجيل غيابات بالجملة في صفوف الممتحنين في الدورة الإستثنائية لشهادة البكالوريا، حيث قدرت نسبة الغيابات بـ80 بالمائة من أصل 1800 مترشح معني بهذه الدورة في ولاية بومرداس، وأكد ذات المتحدث أن مجريات الامتحانات في يومها الثاني تسير في ظروف عادية عبر خمسة مراكز تم فتحها خلال هذه الدورة الاستثنائية عبر إقليم ولاية بومرداس في كل من يسر، برج منايل، بومرداس، بودواو وخميس الخشنة. يذكر أن عدد المترشحين لهذه الدورة بالولاية بلغ 1800 مترشح أغلبهم مترشحين أحرار حسب ما أفاد به مدير القطاع.

1300 غائب في «الباك» الاستثنائي بوهران

اتسمت الأجواء التي عرفتها الدورة الاستثنائية للبكالوريا خلال اليوم الأول والثاني بوهران بحرص أولياء المترشحين النظاميين الذين بلغ عددهم ثلاثة مائة وتسعين مرشحا على نقل أبنائهم لمراكز الامتحان الثمانية التي خصصتها مديرية التربية بالتنسيق المشترك مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وشدد الأولياء غالبيتهم من الأمهات على نقل فلذات أكبادهم لمراكز الامتحان قبيل ساعتين من بدء الامتحانات خوفا من تكرار سيناريو الدورة الأولى. جدير بالذكر أن مصالح مديرية التربية لغاية الأمس لم تسجل أية غيابات لدى المترشحين النظاميين فيما فاق عدد المترشحين الأحرار الألف والثلاث مائة غياب من أصل ثلاثة ألاف مترشح، وهو ما أثار غضب وسخط الأساتذة الحراس الذين اضطروا لحراسة مترشح أو إثنين في بعض الأقسام، على مستوى المراكز الأتية «ثانوية مهاجي حبيب، عثمان الكبير، إبن باديس، الإمام الهواري، مصطفى هدام، إبراهيم تازي، محرز الوهراني وبن عبد الرزاق.

1671 طالب يقاطعون الدورة الاستثنائية بجيجل

شهدت الدورة الاستثنائية للبكالوريا التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح المترشحين الذين سجلوا غيابهم عن دورة جوان الماضي غيابات غير مسبوقة على مستوى ولاية جيجل، وذلك من خلال مقاطعة المئات من المترشحين لهذه الدورة، وهو ما أصاب المتابعين للشأن التربوي بعاصمة الكورنيش بخيبة أمل كبيرة، وأقرت مديرية التربية أمس بمناسبة ثاني يوم من الدورة الاستثنائية والتي انطلقت كما هو معلوم الخميس الماضي، وستتواصل إلى غاية الثامن عشر من جويلية الجاري بتسجيل غيابات قياسية في هذه الدورة، حيث ومن أصل 2004 مترشحين ممن كانوا مسجلين على قوائم المعنيين بإعادة الامتحان لم يلتحق بمراكز الإجراء السبعة التي خصصت لاحتضان الدورة الاستثنائية سوى 333 طالبا أي بنسبة غياب لامست حاجز الـ86 بالمائة ما أعتبر بمثابة ضربة موجعة لهذه الدورة التي كان يراهن عليها من أجل منح فرصة جديدة لمن تأخروا عن الدورة الأولى لتدارك ما فاتهم، وأكد مصدر من مديرية التربية بأن بعض المراكز التي تم فتحها لإجراء الامتحان بعاصمة الولاية بدت خاوية، أمس، على عروشها بفعل هذه الغيابات المدوّية، بل أن بعض الحجرات لم يكن بها سوى ثلاثة أو أربعة مترشحين وهو أمر لم يكن متوقعا بعد الضجة التي أثارها قرار الحراس بطرد بعض المترشحين خلال الدورة الأولى بسبب حضورهم المـتأخر إلى مراكز إجراء الامتحانات .

ارتفاع نسبة الغيابات في اليوم الثاني للباك الاستثنائي بتيارت

ارتفعت نسبة الغيابات الخاصة بالمترشحين لشهادة البكالوريا في دورتها الاستثنائية في اليوم الثاني بولاية تيارت الى 58 تلميذا غائبا من أصل 231 مسجلا لدى المترشحين النظاميين أي ما يعادل نسبة 74.83% اما لدى المترشحين الاحرار فقد وصل عدد الغائبين الى 1821 غائبا من أصل 2335 مترشحا بنسبة وصلت الى 77.99 % وهو رقم كبير رغم أن الجهة المعنية سخرت لهذه الدورة الاستثنائية جميع الظروف سواء من الجانب المادي كالإطعام والنقل أو حتى التعداد البشري.

أسئلة الرياضيات للعلميين تربك المترشحين بالبرج

لم تأت أسئلة امتحان الرياضيات بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا -شعبة العلوم- بردا وسلاما مثل مادة الأدب العربي، حيث أربكت التلاميذ بمختلف مراكز الامتحان بمدينة برج بوعريريج الذين لم يخفوا امتعاضهم الشديد من صعوبة فهم محتوى الموضوعين المطروحين للاختيار، رغم تأكيدهم بأنها كانت وفقا للبرنامج الدراسي، غير أنهم أقروا بصعوبة الموضوعين مقارنة بالدورة العادية، فقد تسببت الأسئلة التي وصفت بـ» الغامضة والمبهمة» في تدني معنويات المترشحين في اليوم الثاني من أيام الاستحقاق التربوي الوطني، إذ بدت ملامح الأسى والأسف على محي العشرات من المترشحين، غير أن الكثير منهم من الشعب العلمية أكدوا بأن الإخفاق في هذه المادة الن يثني من عزيمتهم وسيواصلون الامتحانات المتبقية خاصة بمادتي العلوم الطبيعية والفيزياء بجهد مضاعف وبتركيز أكبر من أجل افتكاك الشهادة المؤهلة لدخول عالم الجامعة من أوسع الأبواب.

عزوف بنسبة 86 بالمائة في معسكر

لم تصنع ولاية معسكر الاستثناء مقارنة بباقي الولايات في تسجيل نسبة غياب كبيرة لمترشحي امتحانات شهادة البكالوريا في دورتها الاستثنائية، فمن مجموع 1200 مسجل لهذه الدورة سجل غياب 1019 مترشح في اليوم الأول، وزاد في اليوم الثاني بما لا يقل عن 1030 مترشح أي بنسبة بلغت 86 بالمائة، وهو عزوف يعادل تماما مع الذي سجل بمراكز ولايات أخرى بغض النظر عن الأسباب التي باتت نمطا تربويا وفق عوامل اجتماعية وغيرها. أكدت مصادر تربوية -ومن خلال المعاينة لأكبر مركز امتحان ويتعلق بمركز شريف العوفي- لم يحضر سوى 11 مترشحا من أصل 64 مترشحا وحضور 15 مترشحا من أصل 138 في ثاني مركز، وامتحن الحضور خلال اليوم الثاني من يوم أمس في مادة الرياضيات بالنسبة للشعب العلمية واللغة العربية بالنسبة لشعبة الأدب خلال الفترة الصباحية، واقتصر الامتحان مساء على مادة الإنجليزية بالنسبة لجميع الشعب، وتوقعت مصادر تربوية أن يحصل عزوفا عن المشاركة في امتحانات الدورة الاستثنائية برغم الترتيبات الأمنية والإدارية التي سبقت وأن رافقت قبل وأثناء إجراء الامتحانات من عموم الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي حرصت على تفعيلها وزارة التربية الوطنية.

نبيل شعبان/مراسلون