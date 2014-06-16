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بعد الدعوة للعنف والكراهية تعليقا على حرائق منطقة القبائل عبر «فايس بوك»

محامون يؤكدون وجود ثغرات في القانون الجزائي تحول دون ردع مرتكبي الجــــــــــــــريـمة المعلوماتية

  15 جويلية 2017 - 20:01   قرئ 854 مرة   0 تعليق   الحدث
محامون يؤكدون وجود ثغرات في القانون الجزائي تحول دون ردع مرتكبي الجــــــــــــــريـمة المعلوماتية

التحريض على العنف بشتى أشكاله هي واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجزائري، ومع التطورات التكنولوجية الحاصلة تطورت الجريمة المعلوماتية أو الالكترونية التي انتشرت مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة "الفاسبوك" ، التي اتخذتها أطراف معينة كوسيلة لتحقيق أهدافها لتسعى من خلالها إلى إحداث الفتن بين الجزائريين عن طريق تنمية الفكر العنصري والتحريض على العنف والتخريب وكل ما هو سلبي.  

سن المشرّع الجزائري عدة مواد قانونية تعاقب على التحريض على ارتكاب أي نوع من الجرائم لكنها ليست رادعة بالمقارنة مع خطورتها، وحسب ما اوضحه المحامي  « بوترعة إبراهيم « في اتصال هاتفي لـ « المحور اليومي» أنه يوجد فراغ قانوني في هذا المجال خلال التعديلات القانونية الجديدة مع ظهور الجريمة المعلوماتية التي خصصت فرق خاصة لمكافحتها  في وقت تشهد فيه تناميا رهيبا، والتي تسهر على مراقبة كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تحريك الدعوى العمومية بأمر من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيف الفاعلين في عدة جرائم يعاقب عليها القانون .  تسعى جهات معينة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة الجزائرية بالتحريض على العنف و التخريب وإحداث فتن عبر صفحات خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة «الفايس -بوك» الذي استعمل كوسيلة لذلك عن طريق نشر صور وعبارات تحريضية على الكراهية بين المواطنين والسكان بين منطقة وأخرى لخلق العداوة وتنمية العنصرية التي أخذت مكانتها بين الجزائريين خاصة الجهوية، بحيث لجأت أطراف مجهولة خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع حرائق الغابات التي أتت على مساحات شاسعة بمنطقة تيزي وزو التي امتدت الى مساكن المواطنين، بنشر عبارات تسيء إليهم كأشخاص وهو ما يعاقب عليه القانون الذي اعتبر ذلك قذفا وفقا لما تنص عليه المادة 298 من قانون العقوبات في الفقرة 2 المعدلة: «يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر  وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم الى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.» وأضح المحامي «بوترعة إبراهيم»  أن القضية تأخذ طابعا جنائيا إذا وقع التخريب أو اعمال عنف وتكون بذلك عقوبة المحرض على الفعل تتراوح بين 5 الى 10 سنوات سجن نافذة، وفيما يتعلق بالجريمة الالكترونية في مجال التحريض على ارتكاب مثل هاته الأفعال فان المشرع الجزائري لم يسن قوانين رادعة خلال التعديلات الأخيرة التي مست قانون العقوبات فيما يتعلق بالتحريض ضد فئة معينة أو ضد السكان ولعدم وجود مادة قانونية يمكن متابعة هؤلاء وادانتهم بعقوبات موقوفة النفاذ أو غرامات غير نافذة كذلك. 

حياة سعيدي

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