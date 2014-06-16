إعلاميون ومثقفون ينتفضون ضد العنصريين والمتطرفين

المجتمع المدني مدعو للتحرك بسرعة وإدانة العنصرية والتحريض على الموت

«دعوة الشر حرجت فيهم، ربي اسخطهم على الفسق والعهر اللي راهو عندهم، القبايل يتأهلون إلى جهنم مباشرة بدون تصفيات .... اللهم احرقهم» هي عبارات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما شهدته ولاية تيزي وزو من حرائق li,g$ أتت على العباد والحيوان.

أخرجت العبارات التحريضية على القتل والعنصرية ضد سكان منطقة القبائل من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماع خصوصا عبر « فايس- بوك « عددh من الاعلاميين عن صمتهم، مطالبين من السلطات فتح تحقيق في القضية ومتابعة أصحاب هذه الحسابات على «فايس-بوك» قضائيا ووفق ما ينص عليه القانون والدستور الجزائري بتهمة العنصرية، كما وجهوا نداء للمحامين الجزائريين ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك لتسليط أقسى العقوبات في حق الأشخاص الذين نشروا عبارات تحريضية تدعو للقتل والعنصرية، وكان أوّل من فجر هذه القضية الإعلامي ايدير دحماني الذي أعاد نشر على صفحته الخاصة بـ «فايس بوك» كل ما ورد من عبارات العنصرية، الدعوة للقتل والموت، متسائلا « من الممكن متابعة أصحاب هذه الحسابات على «الفايس-بوك» قضائيا وفق الدستور الجزائري بتهمة العنصرية.» كما نشرت الصحفية بجريدة « أوريزون» الناطقة بالفرنسية، نائلة برحال هي الأخرى منشورh طالبت بردع هذه التصرفات، محاربة العنصرية والوقوف مع أهالي منطقة القبائل في هذه المحنة. ولم يتوان الإعلامي والباحث في العلوم السياسية، جلال مناد ليقول «في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، يعمد منحرفون إلى استغلالٍ بشعٍ للظرف بما يخدم أجندات غربية تستهدف إشاعة الفوضى ببث الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد وجهاته.» وأضاف الباحث مناد « لقد فشل مخطط جرّ الجزائر إلى مستنقع الاضطراب السياسي والأمني غُداة الحراك العربي الذي سُميّ زورًا وبهتانًا بموجات الربيع العربي، ومنذ ذلك الحين تكشف دوائر غربية عن تحركات مشبوهة باستغلال أتفه القضايا والنفخ فيها حتى تتحول إلى أزمة بنيوية بمفهوم علماء السياسة ودارسيها. حين تم إجهاض مخطط الفتنة في غرداية ثم حراك الجنوب المناهض لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح وما جاورها، عمدت الأيادي الخبيثة إلى إثارة ملف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين رغم أنهم يصولون ويجولون في نواحي الجمهورية دون قيود، وفي ذلك محاولة واضحة المعالم للضغط على الجزائر مع أن «حرية التنقل» المكفولة استثنائيًا للرعايا الأفارقة داخل التراب الوطني قد أثارت معضلة أمنية ومجتمعية ورغم هذا فقد تحملت الدولة الجزائرية أتعاب ومتاعب جمة. وأكد أن المخطط ذاته ما يزال مستمرًا من خلال تحريك «ورقة القبائل» عبر بث منشورات عنصرية تحرض على العنف وتشوّه المنطقة بتاريخها وتقاليدها وعراقتها حين جرى استحداث قضية «السباحة عريًا في ساحل بجاية»، وللأسف فقد انساق كثيرون بينهم مثقفون وسياسيون من مواقعهم المختلفة لتأليب الشارع الجزائري على منطقة بجاية المعروفة بأصالتها ودفاعها عن وحدة الجزائر منذ أزمنة غابرة. وأكد الصحفي عاطف قدادرة في تصريح «للمحور اليومي بقوله «أوّلا الفايس بوك فضاء مفتوح وأحد أبرز المساوئ فيه هو أن تحديد المسؤولية فيه أمر معقد ومن اختصاص المصالح الأمنية قياسا لحجم الحسابات المجهولة، مضيفا أنه لا يجب أن تحجب أفكار معزولة، قدسية لحمة الجزائريين ووحدتهم.» وأضاف المتحدث « هنا تكمن مسؤولية النخبة أولا في التنديد بهذه الأفكار، تنديدا صريحا وقويا لأن ترك الأمور بهذا الشكل قد يضاعف من جراة دعاة العنصرية، كما أن لمصالح الأمن والنيابة العامة مسؤولية كبيرة في الردع القانوني من خلال تحريك الدعاوى القضائية تلقائيا لكشف أصحاب تلك الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يتم التعامل مع دعوات التفرقة والعنصرية تماما كما يتم التعامل مع ملفات الإشادة بالإرهاب والترويج له» في ذات السياق، نشر الكاتب والشاعر بوزيد حرز الله على موقعه أنه « أصبح ضروريا تشريع تجريم العنصرية فكرا، قولا، سلوكا وتصرفات ولا بد من معاقبة هذا السلوك ألعنصري. تجريم العنصرية مطلب عاجل.» ودعا حرز الله المجتمع المدني لتحرك بسرعة وبقوة. للتذكير فإن النيران أتت بهذه المنطقة على مئات الهكتارات، ومئات أشجار الزيتون وحرق عدد من إسطبلات المواشي، هذه الأخيرة تم إنقاذها بمساهمة المواطنين إلى جانب عناصر الحماية المدنية وأعوان مصالح الغابات. ونظرا لخطورة الوضع تم الاستنجاد بقوات الجيش الوطني الشعبي، بعد أن تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، وعتاد البلديات ومؤسسات عمومية وخاصة ومواطنين.

ياسمين بوعلي