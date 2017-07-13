3 قتلى و9 جرحى في حرائق جبال الأطلس البليدي

شريط الاخبار
عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. 3 قتلى و9 جرحى في حرائق جبال الأطلس البليدي

في حصيلة الساعات الأخيرة

3 قتلى و9 جرحى في حرائق جبال الأطلس البليدي

  15 جويلية 2017 - 20:10   قرئ 482 مرة   0 تعليق   الحدث
3 قتلى و9 جرحى في حرائق جبال الأطلس البليدي

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح نتيجة الحرائق التي نشبت بمنطقة الأطلس البليدي بجبال وغابات عاصمة المتيجة إلى جانب خسارة ثروة غابية وحيوانية كبيرة ومحاصرة العشرات من السكان في ولايات مجاورة. 

في حصيلة سجلت في الساعات الأخيرة وأكدتها مصادر موثوقة  تفيد بوفاة 3 أشخاص  بعد أن حاصرتهم النيران بمنطقة مقطع الأزرق التابع لبلدية حمام ملوان الواقعة شرق البليدة، فيما أصيب 9 اشخاص باختناق من بينهم رجليّ اطفاء بمنطقة الحمدانية في جزئه الواقع على مستوى حدود بين ولايتي البليدة والمدية، أما عن الخسائر المادية فقد ألحقت ألسنة النيران التي التهمت الأخضر واليابس أضرارا جسيمة بالفلاحين، وتسببت  في القضاء على جزء هام  من الثروة الغابية  قدرت -حسب أهل الاختصاص- بأكثر من 300 هكتار، إلى جانب  الثروة الحيوانية التي لم تسلم هي الأخرى من النيران مثل  الأبقار الخرفان والأرانب ومئات صناديق النحل وغيرها من الحيوانات الموجودة في الغابات والتي عثر عليها ميتة بسبب  بلوغ الحرارة درجة الخمسين. وقد روى شهود عيان من مناطق متفرقة -خاصة القريبة من الغابات والجبال- معاناتهم من ارتفاع الحرارة وبلوغها الحد الأقصى للتحمل بسبب النيران التي حاصرتهم  مثل منطقة الحمدانية  أين اصيب بعض مرتادي الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي البليدة باتجاه المدية بالاختناق ،والى منطقة بوقرة  أين اضطر بعض الفلاحين  إلى الفرار من مساكنهم  القديمة الكائنة باعلي جبال الأطلس البليدي بعد أن قضت النيران على الأخضر واليابس، وقد استقبلت المؤسسات الاستشفائية عددا  كبيرا المصابين بالأمراض التنفسية كالربو لتلقي الإسعافات الأولية بسبب الاختناق وضيق التنفس الذي تعرضوا له أثر الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة. 

أمال عماري 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات