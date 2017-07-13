في حصيلة الساعات الأخيرة

3 قتلى و9 جرحى في حرائق جبال الأطلس البليدي

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون بجروح نتيجة الحرائق التي نشبت بمنطقة الأطلس البليدي بجبال وغابات عاصمة المتيجة إلى جانب خسارة ثروة غابية وحيوانية كبيرة ومحاصرة العشرات من السكان في ولايات مجاورة.

في حصيلة سجلت في الساعات الأخيرة وأكدتها مصادر موثوقة تفيد بوفاة 3 أشخاص بعد أن حاصرتهم النيران بمنطقة مقطع الأزرق التابع لبلدية حمام ملوان الواقعة شرق البليدة، فيما أصيب 9 اشخاص باختناق من بينهم رجليّ اطفاء بمنطقة الحمدانية في جزئه الواقع على مستوى حدود بين ولايتي البليدة والمدية، أما عن الخسائر المادية فقد ألحقت ألسنة النيران التي التهمت الأخضر واليابس أضرارا جسيمة بالفلاحين، وتسببت في القضاء على جزء هام من الثروة الغابية قدرت -حسب أهل الاختصاص- بأكثر من 300 هكتار، إلى جانب الثروة الحيوانية التي لم تسلم هي الأخرى من النيران مثل الأبقار الخرفان والأرانب ومئات صناديق النحل وغيرها من الحيوانات الموجودة في الغابات والتي عثر عليها ميتة بسبب بلوغ الحرارة درجة الخمسين. وقد روى شهود عيان من مناطق متفرقة -خاصة القريبة من الغابات والجبال- معاناتهم من ارتفاع الحرارة وبلوغها الحد الأقصى للتحمل بسبب النيران التي حاصرتهم مثل منطقة الحمدانية أين اصيب بعض مرتادي الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي البليدة باتجاه المدية بالاختناق ،والى منطقة بوقرة أين اضطر بعض الفلاحين إلى الفرار من مساكنهم القديمة الكائنة باعلي جبال الأطلس البليدي بعد أن قضت النيران على الأخضر واليابس، وقد استقبلت المؤسسات الاستشفائية عددا كبيرا المصابين بالأمراض التنفسية كالربو لتلقي الإسعافات الأولية بسبب الاختناق وضيق التنفس الذي تعرضوا له أثر الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

أمال عماري