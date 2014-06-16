تبون يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا حول مشروع قانون الصحة

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون اجتماعا وزاريا مشتركا حضره وزير المالية و وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزير العلاقات مع البرلمان، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات البيان الصادر مساء أمس، أنه تمت خلال الاجتماع "دراسة المسائل المتعلقة بإثراء مشروع القانون المتعلق بالصحة و الأجر و هوامش الربح للصيادلة الخواص".

وبخصوص النقطة الأولى قرر الوزير الأول "تأجيل دراسة هذا الملف".

وفيما يتعلق بمسألة هوامش الربح للصيادلة الخواص "أعطى الوزير الأول تعليمات للأطراف المشاركة من أجل تشكيل لجنة تجمع الفاعلين المعنيين (وزارتي الصحة و العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص و المجلس الوطني لعمادة الصيادلة) لمناقشة كل النقاط العالقة و تقديم التوصيات".

وهنأ الوزير الأول في ختام الاجتماع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة على "روح التعقل و المسؤولية" التي يتمتعان بها.