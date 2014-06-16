أغلبها سجل في الحفلات والمأدبات والمطاعم الجماعية

تسجيل 3580 تسمم غذائي ووفاة شخصان بين جانفي وجوان 2017

كشف المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الحمان أمس السبت بالجزائر، أنه تم تسجيل 3.578 حالة إصابة بتسممات غذائية من ضمنهم حالتيوفاة و ذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية

وأفاد ذات المسؤول خلال لقاء جمع وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي بإطارات القطاع أنه من بين 3.578 حالة تسمم غذائي المسجلة خلال هذه الفترة 2.611 حالة تم تسجيلها على مستوى المطاعم الجماعية ، الحفلات و المأدبات العائلية، أي ما يمثل 73 بالمائة من اجمالي الحالات المعلن عنها .

وأضاف ذات المسؤول أن حالتي الوفاة سجلتا في كل من ولاية الوادي و البيض موضحا أنه و من ضمن الولايات ال 48 عبر الوطن سجل خلو 8 ولايات من أية حالة تسمم غذائي و يتعلق الأمر بولايات عين الدفلى و تيارت و ميلة و النعامة و أم البواقي و سوق آهراس و تيسمسيلت و تلمسان.

وحسب الحصيلة التي قدمها ذات المسؤول فان الولايات التي سجلت أكبر عدد من حالات الاصابة بالتسممات الغذائية خلال السداسي الأول 2017 هي كل من البويرة ب 933 حالة 26 % من اجمالي حالات التسمم المسجلة ثم ولاية الوادي ب 406 حالة 11% تيلها الجزائر العاصمة ب 345 حالة 9% ثم معسكر ب 293 حالة 8 % .