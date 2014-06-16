بلعمبري: تدخل تبون في ملف " تحفيزات الصيادلة" كان إيجابيا

شريط الاخبار
عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي جنايات العاصمة تفتح ملف السطو على بنك في "السكوار" حملـــــــــة الصولــــــــد تطــــــــال قصــــــــر الدكتــــــــور سعــــــــــــــــدان! لوح يتعهد بضمان المساواة بين المترشحين للرئاسة ويتوعد من يحاول المساس بنزاهتها القانون يسمح لكل الجزائريين بالترشح هل يتكرر سيناريو شتاء 2012؟ حسبلاوي يطالب مسؤولي المستشفيات بتسديد الديون المترتبة عليها قايد صالح يشدد على اليقظة ويدعو الجزائريـــــــــــــــــــين للالتفاف حول المؤسسة العسكرية بن غبريت تحذّر النقابات من شن إضراب وطني مفتوح موجة إلقاء الإرهابيين للسلاح بالجنوب مستمرة بطل عالمي في الملاكمة يلقّن الإرهابيين فنون القتال العسكرية في ليبيا برنت حافظ على استقرار سعره في حدود 62 دولارا منذ بداية 2019 استمرار انتشار البوحمرون يستنفر وزارة الصحة ميهوبي ينهي حكم القيصر بن تركي  نتانياهو في زيارة إلى المغرب قريبا 20 مصدّرا للأخذ بالتجربة العالمية خلال المعرض الدولي ببرلين اتفاقية شراكة بين مصدّري الخضر والفواكه مع غلوبال غاب العالمية كلافكس يستهدف السوق الأوربية نظرا للطلب الهائل على المنتوج الجزائري قايد صالح يتعهد بتأمين الانتخابات ويهاجم منتقدي تصويت أفــــــــــراد الجيش إنتاج 120 مليون متر مربع من الخزف الجزائري خلال 2018 أول سروال جينز جزائري في السوق الوطنية مارس المقبل نطالب بتضافر الجهود لدفع عجلة تصدير المنتوجات الفلاحية سيارات فيات و ألفا روميو بقاعة عرض طحكوت! إضراب الأساتذة غير شرعي والخصم من الأجور وارد الحكومة تصرف 2 مليار دولار في الكهرباء خــلال فصل الصيف مرحلة التحالفات ودعم المترشحين تنطلق هذاالأسبوع برلماني إيطالي يكذب بدوي ويؤكد فقدان أكثر من 200 جزائري في عرض البحر مراجعة الاختصاص الإقلـيمي للمحافظات العقارية الجيش يكشف مخابئ تحتوي 07 صواريخ غراد و06 قذائف هاون تراجع التضخم في الجزائر إلى 2.9 بالمائة مطلع 2019 تاجر ذهب يستخرج سجلا تجاريا بوثائق مزوّرة في برج الكيفان الزاوي يدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني ويندد بالنفاق الثقافي صلاح يواجه خطر الإيقاف عوار سيكون مفاجأة بلماضي في تربص مارس المقبل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. بلعمبري: تدخل تبون في ملف " تحفيزات الصيادلة" كان إيجابيا

بلعمبري: تدخل تبون في ملف " تحفيزات الصيادلة" كان إيجابيا

  16 جويلية 2017 - 11:31   قرئ 358 مرة   0 تعليق   الحدث
بلعمبري: تدخل تبون في ملف " تحفيزات الصيادلة" كان إيجابيا

قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في الأحد "إن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات".
و فيما يخص تسعيرة الدواء و مراجعة هوامش الربح  و التحفيزات، إعتبر بلعمبري  في تصريح للاذاعة أن "القرار إستراتيجي لتكريس إقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء و تنمية القطاع  الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية".
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد ترأس إجتماعا وزاريا مشتركا حضره كل من وزاراء المالية و الصحة والعمل و العلاقات مع البرلمان.
 وتم خلاله دراسة الملفات المتعلقة بإثراء القانون المتعلق بالصحة و الأجر و هوامش الربح للصيادلة الخواص.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات