بلعمبري: تدخل تبون في ملف " تحفيزات الصيادلة" كان إيجابيا

قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في الأحد "إن تدخل الوزارة الأولى كان إيجابيا بخصوص القضايا العالقة للإبقاء على نظام التحفيزات".

و فيما يخص تسعيرة الدواء و مراجعة هوامش الربح و التحفيزات، إعتبر بلعمبري في تصريح للاذاعة أن "القرار إستراتيجي لتكريس إقتصاد مستقل فيما يخص صناعة الدواء و تنمية القطاع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على مستقبل الصناعة الصيدلانية".

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد ترأس إجتماعا وزاريا مشتركا حضره كل من وزاراء المالية و الصحة والعمل و العلاقات مع البرلمان.

وتم خلاله دراسة الملفات المتعلقة بإثراء القانون المتعلق بالصحة و الأجر و هوامش الربح للصيادلة الخواص.