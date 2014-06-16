10 سنوات سجنا نافذا لشاب حاول قتل جاره بسبب "الفي دينار !" في باتنة

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة بحكم السجن النافذ مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ضد شاب يبلغ من العمر 23 سنة عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق جاره البالغ 27 سنة تفاصيل هذه القضية، تعود إلى شهر نوفمبر الفارط، عندما التقى الضحية بالمتهم بحي علي النمر بمدينة مروانة أين طلب منه رد المبلغ المالي الذي كان قد أقرضه إياه قبل حوالي شهر والمقدر بـ 2000 دج إلا أن المتهم طلب منه مهلة كالمعتاد وهو ما أثار غضب الضحية وجعله ينطق بكلمات سب وشتم لإرغامه على التسديد، فغادر المتهم المكان قبل أن يعود مجددا حاملا قاطع الورق وانهال عليه بالضرب على مستوى الرقبة والكتف والظهر ففقد الوعي ليتم نقله إلى المؤسسة الإستشفائية بمروانة قبل تحويله إلى المستشفى الجامعي بباتنة أين أخضع لعملية جراحية.

فتح الله . ب