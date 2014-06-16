توقيف 7 أشخاص ضمن شبكة إجرامية مختصة في السطو والسرقة بوهران

تمكنت قوات الشرطة بولاية وهران في إطار المخطط الوقائي والردعي الذي أقرته المديرية العامة للأمن الوطني للإطاحة بمختلف الشبكات الإجرامية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السطو والسرقة، مع توقيف أفراد العصابة المتكونة من 07 اشخاص مشتبه فيهم.

العملية تمت ، بعد ترسيم شكوى من طرف عمال مؤسسة خاصة لبيع الهواتف النقالة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران مفادها تعرض المؤسسة للسرقة و التي طالت مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 06 ملاير سنتيم، وعلى الفور بدأت قوات الشرطة تحرياتها المعمقة رغم قلة الدلائل والشهود والتي مكنت من إيقاف المشتبه فيهم بعد نسج خطة محكمة، كما امتد التحقيق إلى تفتيش عدة مساكن بولاية وهران وبلديات من وسط البلاد للمشتبه فيهم، مكنت من استرجاع مبلغ مالي يقارب مليارين سنتيم، إضافة إلى 04 سيارات فاخرة من عائدات السرقة، مسكن مجهز مقابل البحر بعين الترك و مجموعة من المجوهرات و الألبسة و ساعات اليد الفاخرة إلى جانب غيرها من المستلزمات، مع حجز الـ 05 سيارات التي استعملت في عملية السطو والأسلحة البيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع، وعليه بعد إستكمال الاجراءات المعمول بها وإعداد ملفات قضائية خاصة بالمشتبه فيهم، تم تقديمهم أمامالجهات القضائية المختصة

منيرة ابتسام طوبالي.