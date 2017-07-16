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في الوقت الذي يحاصر فيه الجيش جماعة مكونة من 8 أفراد

مصالح الدرك تقضي على 3 إرهابيين بالحدود التونسية

  16 جويلية 2017 - 20:35   قرئ 469 مرة   0 تعليق   الحدث
مصالح الدرك تقضي على 3 إرهابيين بالحدود التونسية

أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العميد خليفة الشيباني أن مصالح الدرك الوطني الجزائري تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين كانوا قد فروا إلى التراب الجزائري، بعد تبادل لإطلاق النار مساء يوم الثلاثاء الماضي مع وحدات من الحرس الوطني قرب المركز الحدودي للحرس الوطني ببودرياس التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بتالة بالقصرين التونسية. 

 

أبرز الشيبانى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السلطات الجزائرية أعلمت تونس، بأنها قضت على الإرهابيين، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل الجينية اللازمة من أجل تحديد هويات هذه العناصر الإرهابية، وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الجيش الوطني الشعبي مجموعة إرهابية على الحدود التونسية، يتراوح تعدادها بين 5 و8 إرهابيين حاولوا الفرار من تونس بعد المحاولة الإرهابية الفاشلة التي شهدتها منطقة القصرين. وقالت مصادر أمنية إن عملية تمشيط واسعة باشرتها الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود بعد ثبوت فرار المجموعة الإرهابية نحو التراب الجزائري.

وقالت مصادر تونسية إن المروحيات العسكرية تقوم بعملية مسح جوي لتتبع أثر الجماعة الإرهابية، حيث أكدت جريدة  الشروق  التونسية أن المجموعة الإرهابية حاولت التوغل إلى المناطق السياحية لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواقع سياحية، مستغلة التوافد الكبير للسواح الجزائريين للتحرك وتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وأوضح ذات المصدر أن المجموعة التي طاردتها القوات التونسية في منطقة القصرين دخلت من الجزائر للقاء مجموعة إرهابية تونسية للقيام بعمليات إجرامية لفك الخناق على العناصر الارهابية في تونس والجزائر، من خلال إرباك القوات الأمنية في البلدين وتوجيه اهتمامها، مبرزا أن المجموعة الارهابية التي يجري البحث عنها في الجزائر تنتمي إلى كتيبة  الغرباء  المبايعة لتنظيم  داعش  التي تم تفكيكها من طرف قوات الجيش. وقالت جريدة  الشروق  نقلا عن مصدر أمني جزائري إن تأسيس تنظيم إرهابي جديد من 4 جماعات إرهابية في منطقة الساحل يتبع تنظيم  القاعدة ، أقلق المجموعات الإرهابية التي أعلنت ولاءها لتنظيم  داعش  الإرهابي في الجزائر، ودفعها إلى البحث عن سبل الإعلان عن تنظيم جديد يتبع  داعش  الإرهابي، ينشط على مستوى شمال إفريقيا لمنع سيطرة القاعدة على المنطقة، مشيرا إلى أن الجماعة المحاصرة على الحدود التونسية الجزائرية قد يكون تحركها يندرج ضمن هذا الاطار، حيث وردت معلومات إلى السلطات العسكرية الجزائرية تفيد بعزم بقايا جماعة  الغرباء  التي أعلنت ولاءها لـ داعش  الإرهابي، عقد لقاء مع نظرائهم من تونس وليبيا، على الحدود الجزائرية التونسية، استعدادا للإعلان عن تنظيم إرهابي جديد ينافس  جماعة نصرة الإسلام وأهل المسلمين  التابع للقاعدة، والذي تأسس مؤخرا في منطقة الساحل.

  أسامة سبع

 

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