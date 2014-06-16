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بدوي يقف على حجم خسائر الحرائق بتيزي وزو

  17 جويلية 2017 - 10:46   قرئ 484 مرة   0 تعليق   الحدث
بدوي يقف على حجم خسائر الحرائق بتيزي وزو

وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بولاية تيزي وزو على عملية التكفل بالخسائر التي خلفتها حرائق الغابات التي شبت في الأيام الأخيرة  بالمنطقة.

وشرع الوزير زيارته من بلدية أث يحي موسى الواقعة على بعد  25 كلم جنوب غرب الولاية والتي تعد الأكثر تضررا من الحرائق التي اندلعت بالمنطقة في الفترة الممتدة ما بين الثلاثاء إلى الجمعة الماضيين والتي راح ضحيتها شخص 64 سنة من العمر يقطن بقرية آث رحمون، متأثرا بالحروق البليغة التي تعرض لها.

وحسب حصيلة مؤقتة أعلنت عنها محافظة الغابات  فقد سجلت ولاية تيزي وزو إلى غاية أمس الأحد نشوب  112 بؤرة حريق غابة أتت على مساحة تتربع على 2.377 هكتار من الغطاء النباتي منها  1.083 شجرة مثمرة و  642 هكتار من الأحراش  418 هكتار من الأدغال و 243 هكتار من الغابات.

وتعد آث يحي موسى و قرية اغندوسن ببلدية معتقة و تيزي راشد و إيفيغا وتيميزرت المناطق الأكثر تضررا بالولاية  استنادا لذات الحصيلة.

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