الشروع في توزيع 3280 شقة"عدل" و"أل بي بي" بسيدي عبد الله اليوم

يشرف وزير السكن و العمران والمدينة يوسف شرفة رفقة والي ولاية الجزائرعبد القادر زوخ اليوم الاثنين على مراسم توزيع حصة 3280 سكن بصيغتي الترقوي العمومي و البيع بالإيجار "عدل" في المدينة الجديدة سيدي عبدالله بالمقاطعة الادارية لزرالدة .

في هذا الصدد، أكد كمال ناصري المدير العام للسكن بالوزارة الوصية أن الحصة السكنية التي تضم 3280وحدة سكنية منها 1200 سكن بصيغة الترقوي العمومي سيشرع في توزيعها بدءا من اليوم تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المجيد تبون.

وكشف المسؤول ذاته أن حصصا سكنية هامة من مختلف الأنماط سيتم توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن في الـ 20أوت المقبل ،مضيفا أن الوزارة عمدت إلى اختيار تواريخ المناسبات الوطنية لجعلها عرسا للقطاع من خلال توزيع حصص سكنية متعددة الصيغ ضمن الاحتفالات المبرمجة لهذه الأعياد

وأوضح كمال ناصري أن المشاريع الكبرى للقطاع قد تم بعثها رسميا منذ عام 2013 و نحن اليوم بصدد جني ثمار المجهودات المبذولة.

وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد دشن السبت الفارط الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله و قوامه 3.280 وحدة سكنية منها 2.080 وحدة بصيغة البيع بالايجار و 1.200 و حدة ذات طابع عمومي ترقوي كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز أزيد من 14000 وحدة سكنية بمدينة سيدي عبد الله