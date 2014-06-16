روسيا ترفع إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي

رفعت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، إنتاجها وصادراتها من الغاز الطبيعي، حتى 15 جويلية الجاري.

أوضح بيان الشركة أن "من 1 جانفي وحتى 15 جويلية 2017، زاد إنتاج مجموعة (غازبروم) من الغاز الطبيعي بنسبة 18.8% أو بمقدار 39.3 مليار متر مكعب ليصل إلى 248.8 مليارا ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وفيما يخص الصادرات أكد بيان الشركة أن حجم صادرات (غازبروم) من الغاز الروسي إلى الدول البعيدة (خارج نطاق رابطة الدول المستقلة)، ارتفع خلال الفترة السابقة المذكورة أعلاه بـ 11.3 مليار متر مكعب أو بـ 12.3% ليصل إلى 102.9 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وزادت الواردات إلى شمال غرب ووسط أوروبا، بنسبة 16.7% إلى ألمانيا، وبنسبة 77.2% إلى النمسا، و 24.8% إلى التشيك، و 25.8% إلى سلوفاكيا.