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المحاكم الإدارية تدعمت بوسائل عمل عصرية

  17 جويلية 2017 - 14:20   قرئ 342 مرة   0 تعليق   الحدث
المحاكم الإدارية تدعمت بوسائل عمل عصرية

أكدت رئيسة مجلس الدولة عبد الصدوق  سمية  اليوم الاثنين من تيبازة أن المحاكم الإدارية تدعمت خلال السنوات  الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة التي بادر بها  رئيس الجمهورية.
و أوضحت عبد الصدوق  في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل  حافظ الاختتام مراسيم تنصيب كل من السيدة آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية  بتيبازة و السيد بن خرشي عمار كمحافظ للدولة بذات المحكمة  "أن قطاع العدالة  يتدعم سنويا بوسائل عمل عصرية".
و أضافت بالمناسبة  التي حضرها والي الولاية  موسى غلاي رفقة السلطات  العسكرية و المدنية و إطارات سلك العدالة أن الحركة التي أجراها رئيس  الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات و  عصرنة وسائل العمل.
" كما تأتي الحركة في سلك القضاة استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها  الدستور الجديد و المتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية و الجماعية" -- تقول  رئيسة مجلس الدولة.

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