بأمر من رئيس الجمهورية، بدوي يؤكد من تيزي وزو

إجراءات استعجالية للتكفل بجميع منكوبي الحرائق عبر 17 ولاية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، على أن الدولة الجزائرية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، قررت اتخاذ كافة التدابير المادية والبشرية اللازمة لتدارك -وبصفة استعجالية-الوضعية الاستثنائية الناجمة عن الحرائق التي عرفتها مؤخرا 17 ولاية. كما أفاد نور الدين بدوي بأن الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية سيتكفل بتعويض جميع منكوبي الحرائق عن خسائرهم عملا بالتقارير النهائية للجان الولائية التي تتولى حاليا مهام إحصاء وتقييم هذه الخسائر.

وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي خلال زيارته الميدانية التي قادته، أمس، إلى تيزي وزو على مخلفات الحرائق التي عرفتها الولاية مؤخرا، وبالتحديد ببلدية بايت يحي موسى أين كان له لقاء مع مواطني قريتي ايت رحمون وايت واسيف. حيث بعث من خلاله الوزير برسالة ارتياح واطمئنان إلى جميع منكوبي الحرائق بعدما تعهد بأن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وبصفة استعجالية لتارك هذه الوضعية الاستثنائية وتعويض المتضررين عن جميع خسائرهم. وقال نور الدين بدوي خلال الندوة الصحفية بالقاعة الشرفية بمقر الولاية، إن زيارته التفقدية إلى ولاية تيزي وزو جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأن كل القرارات الاستعجالية المتخذة سيتم تعميمها عبر 17 ولاية معنية بهذه الكارثة الطبيعية. هذه الحرائق التي عرفتها تيزي وزو على غرار بقية الولايات الأخرى، هي حرائق استثنائية، ما جعلنا -وبتعليمات الرئيس-أن نقوم بهذه الزيارة لمعاينة الأوضاع واتخاذ جميع التدابير المادية والبشرية اللازمة لتدارك هذه الوضعية . وفي الصدد ذاته صرح الوزير أن الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية الذي يعد من إحدى الميكانزمات التي وضعت لمجابهة مثل هذه الحالات، سيتكفل بكل هذه الخسائر المتمثلة في المئات من رؤوس المواشي، ألاف من ا شجار الزيتون فضلا عن المنازل التي احترقت. إذ أن الصيغة التعويضية ستحدد عملا بالتقارير النهاية للحان الولاة التي تدرس وتقيم هذه الوضعيات للخروج بقرارات استعجالية سيشرع في تجسيدها ابتداء من الأسبوع القادم. ومن بين هذه القرارات تدعيم مصالح الحماية المدنية بوحدات متنقلة بعد الاطلاع على التقرير النهائي لمديرية الحماية المدنية وبتمويل من صندوق التضامن للجماعات المحلية والصندوق الوطني للكوارث الطبيعية. نقل مطلب رفع التجميد عن 11 مشروعا لإنجاز وحدات متقدمة للحماية المدنية إلى الوزير الأول. ناهيك عن قرار فتح مسالك غابية حديثة واعادة تأهيل المتواجدة منها لتسهيل مهام تدخل مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات. إلى جانب تحسين الوضع التنموي للمناطق المنكوبة لاسيما في مجال تزويدها بالمياه. هذا واعترف وزير الداخلية بأن هناك من نقائص كثيرة في استراتيجية مجابهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، وأفاد إن هذه التدابير الاستعجالية المعلنة هي درس بالنسبة لنا لأن هناك العديد من النقائص وسنعمل على تداركها مستقبلا . وفي شأن المتعلق بتحديد مسؤولية هذه الحرائق، صرح بدوي بأنه تم فتح تحقيق في القضية بهدف تحديد من يقف إن وراء هذه الكوارث البشرية. من ناحية أخرى نوّه وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمجهودات الجبارة التي بذلها كل من أعوان الحماية المدنية لإخماد الحرائق إضافة إلى افراد الجيش الوطني الشعبي، وكذا الهبة التضامنية الشعبية التي أبداها مواطنو المنطقة.