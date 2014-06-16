انعدام الثقة بين الجزائر وأوروبا يصعّب مساعي مكافحة الإرهاب

ماكرون لا ينوي سحب القوات الفرنسية من شمال مالي

قال تقرير صادر عن مركز كارنيغي الشرق الأوسط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إنّ الرئيس الفرنسي لا ينوي سحب القوات العسكرية الفرنسية من منطقة الساحل، حيث تنظر باريس إلى المنطقة على أنها مركز نفوذ لن تتنازل عنه لدول المنطقة، لا سيما الجزائر.

ذكر ذات المصدر أنّ الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا جعل مكافحة الإرهاب في صلب أولوياته، وهي كذلك أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يزداد اهتمامه بمنطقة الساحل بشكل مطّرد، حيث يسود انطباع بأنّ أمن أوروبا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث التي تشهدها المنطقة.

وذكر التقرير أنّ ماكرون لا ينوي مطلقا سحب قواته من شمال مالي بل على العكس، سوف تبقى متمركزة هناك وسوف تحاول توريط دول أوروبية معها بدعوى الانخراط في مكافحة الإرهاب، من خلال زيادة حجم المساعدات العسكرية والتنموية في المنطقة. وأشار هنا إلى تمكّن فرنسا -رغم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وكذا المملكة المتحدة- من إقناع مجلس الأمن بتبنّي قرار يقضي بنشر قوة إفريقية تشارك فيها بوركينافاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر، لتجبر الدول الإفريقية على إنفاق الأموال مقابل مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر في المنطقة.

وترغب فرنسا أن تبقى القوة الصلدة في منطقة الساحل، فيما تبحث عن مساهمة الاتحاد الأوروبي، بالتركيز على الدبلوماسية والتنمية والمساعدات الإنسانية عبر الصندوق الأوروبي للتنمية والمديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل التحالف الدولي لزيادة القدرة على التكيّف والصمود.

ووفقا للتقرير فإنّ أوروبا سوف تتعامل مستقبلا مع شريكين بارزين في إفريقيا، هما الجزائر ونيجيريا، حيث تمثّل الجزائر خامس أكبر مزوّد بالغاز للاتحاد الأوروبي ومصدر استقرار، ناهيك عن كونها قوة عسكرية كبرى، ولديها قوات أمن حسنة التجهيز والتدريب وتتمتع بخبرة في منازلة الجماعات الجهادية، فيما تعتبر نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا وتنطوي على مخزون ضخم من النفط والغاز، وتبنت سلسلة تعهدات لمكافحة الإرهاب، وبذلك يتعيّن على أوروبا الانخراط مع الجزائر ونيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل.

لكنّ التقرير تحدث عن انعدام الثقة بين الجزائر وأوروبا، حيث لا ترحّب الجزائر بالانخراط العسكري الأجنبي المباشر، لذلك يسجل نقص في تقاسم المعلومات والتنسيق بين المبادرات التي يطلقها الطرفان.