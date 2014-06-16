وفاة 48 شخصا خلال أسبوع في حوادث المرور

لقي 48 شخصا حتفهم وأصيب 2047 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1554 حادث مرور على مستوى مختلف جهات الوطن وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 9 الى 15 من الشهر الحالي، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 7 أشخاص وجرح 46 آخرين حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 29 حادث مرور .

ومن جانب آخر، قامت عناصر الحماية المدنية ب4833 تدخل سمح بإخماد 3725 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفة .

وبشأن العمليات المختلفة فقد قامت وحدات الحماية المدنية ب 6047 تدخل في نفس الفترة لتغطية 5426 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.