المديرية العامة للأمن الوطني رافقت 278 عملا فنيا و سينمائيا خلال 10 أشهر

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمرافقة 278 عملا فنيا وسينمائيا خلال 10 أشهر الماضية، بتوفير لهم كافة الإمكانيات المادية واللوجستية وتغطية أمنية للأماكن المعنية بتصوير الأفلام عبر كامل التراب الوطني .

تجسدت هذه المرافقة لفائدة المنتجين والمخرجين السينمائيين، من خلال تأطيرهم وتزويدهم بمختلف المستلزمات الخاصة بتصوير المشاهد الشرطية، إضافة إلى عتاد تاريخي يعود للحقبة الاستعمارية ووسائل تقنية أخرى .

وفي هذا الإطار، ثمن كثير من محترفي ومخرجي الأعمال السينمائية والدراما في عدة مناسبات فنية رسمية ووطنية ودولية بجاهزية واحترافية مصالح الأمن الوطني من خلال المرافقة المستمرة للأعمال السمعية البصرية وذلك تجسيدا للعمل الجواري والتواصلي المنتهج تحت قيادة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني .

في هذا الصدد، تؤكد خلية الإتصال و الصحافة أن أبواب المديرية العامة للأمن الوطني مفتوحة لكل الفاعلين في المجتمع من الفنانين و المخرجين في مجال السينما و الدراما، بما يعود بالفائدة على المواطن الجزائري من توعية و تثقيف و تحصين شخصيته الوطنية ضد الثقافات الدخيلةبما يجعله عنصرا فاعلا في المنظومة الأمنية بمفهومها الواسع .