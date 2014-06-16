روسيا قد تزود الجزائر بمقاتلات ومروحيات

أعلنت هيئة التعاون العسكري والتقني الفدرالي الروسي أن روسيا تخطط لبحث مسألة توريدات المعدات الجوية إلى الجزائر والمروحيات لمصر خلال أعمال معرض "ماكس 2017" الدولي للطيران والفضاء.

وأوضح دميتري شوغاييف، مدير هيئة التعاون العسكري والتقني الفدرالي الروسي في تصريح صحفي أن الهيئة تخطط لإجراء مباحثات مع الشركاء المصريين بشأن توريد طائرات مروحية مخصصة لحاملة المروحيات "ميسترال"في مصر.

وأضاف شوغاييف أن من المخطط إجراء مباحثات مع الشركاء الجزائريين، والأتراك حول مسألة توريد الطائرات، ومنظومات الدفاع الجوي إلى الجزائر، وتركيا.

يذكر أن المباحثات مع الجزائر في هذا الشأن تجري لأول مرة.

وتستضيف مدينة جوكوفسكي الروسية الواقعة بضواحي العاصمة موسكو معرض "ماكس 2017" الدولي للطيران والفضاء الذي افتتح اليوم، ويستمر لغاية يوم 23 يوليو/تموز الحالي.