الجيش يوقف 49 شخصا في عمليات متفرقة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أمس، مجرمين بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير وتنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفارز أخرى بتمنراست خمسة مهربين وحجزت 16 مولدا كهربائيا و11مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود بتلمسان، تاجر مخدرات وحجزوا 91 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 06 قناطير من التبغ بالوادي، و1645 وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار و بشار وسوق أهراس.