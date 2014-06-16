تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية بالناحية العسكرية الرابعة

تتويجا للسنة التدريبية للتحضير القتالي 2016-2017، وطبقا للتوجيهة السنوية لتحضير القوات، الصادرة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة يوم 16 جويلية 2017 على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية على مستوى القطاع العملياتي جنوبي شرق جانت بموضوع "كتيبة مشاة آلية في الهجوم من الحركة".

يأتي هذا التمرين الذي نُفذ على عدة مراحل ليتوج جهودا دؤوبة لسنة كاملة من التدريب والتحضير القتالي بهذا القطاع العملياتي الحساس، كما أنه يقدم صورة واضحة لجاهزية الأفراد والعتاد من حيث التنظيم المحكم والانضباط في التنفيذ والدقة العالية في إصابة الأهداف وتدميرها.