تسليم أكثر من 141 ألف أرض تجزئة في الجنوب والهضاب العليا

تم تسليم أكثر من 141 ألف أرض تجزئة موجهة للبناء الذاتي في ولايات الجنوب والهضاب العليا حسبما كشفه يوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة.

ووفقا للبيانات التي قدمها الوزير خلال لقاء تقييمي لقطاعه فإن عدد رخص التجزئة المسلمة في إطار هذه الصيغة السكنية المستحدثة في 2015 بلغ 761 رخصة تخص 141.843 تجزئة موزعة على 193 موقع متواجد ب13 ولاية.

غير أنه لم تنطلق الأشغال فعليا سوى في 60 تجزئة مما يستدعي "اتخاذ تدابير استدراكية" لمعالجة النقائص والصعوبات التي تعترض العملية حسب شرفة، ويبلغ عدد أراضي التجزئة التي تم إنشاؤها في الجنوب والهضاب العليا وانطلقت الدراسات على مستواها 269.508 تجزئة تتوزع على 1.403 موقع متواجد ب421 بلدية حسب نفس الحصيلة.

وجاء استحداث صيغة البناء الذاتي عن طريق تجزئة الأراضي في البرنامج الخماسي 2015-2019 بهدف تخفيف الضغط على وسائل الانجاز من خلال تكفل المواطن بمفرده بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة لكن مع احترام مخطط عمراني، وتشمل عملية تجزئة الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا على أن تمتد لاحقا إلى ولايات الشمال.

وينتظر من صيغة البناء الذاتي للسكنات فوق أراضي التجزئة التسريع من عملية القضاء على أزمة السكن وسد العجز في هذا المجال بغضون عام 2019ن وتسعى وزارة السكن من خلال أراضي التجزئة إلى إنشاء أحياء مندمجة تشكل نواة لمدن المستقبل يتشارك في بنائها الدولة والمواطنون.

ويتعين لهذا الغرض القيام بدراسات معمقة قصد الاعتناء بالجانب الهندسي في عمليات التجزئة بحيث تكون الاراضي الموزعة قاعدة لاحتضان أحياء متكاملة يسهل فيها تدخل السلطات العمومية لإنجاز المرافق العمومية الضرورية كالمدارس والمراكز الصحية وغيرها.



