انهاء مهام رئيس مشروع تجديد مصفاة النفط بسيدي رزين بالعاصمة

أنهى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور مهام رئيس مشروع تجديد وتهيئة مصفاة النفط لسيدي رزين، حسب مصدر من وزارة الطاقة.

وأكد المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "نظرا لاستياء وزير الطاقة، مصطفي قيطوني، من التأخر الكبير الذي عرفه انجاز مصفاة الجزائر-الذي يعتبر منشأة استراتيجية للبلاد- قرر رئيس المدير العام لسوناطراك إنهاء مهام رئيس المشروع المكلف بتجديد واصلاح هذه المصفاة".

للإشارة فإن عقد إعادة تأهيل مصفاة الجزائر، تم توقيعه سنة 2010 حيث حدّدت آجال انجازها بـ 21 شهرا.