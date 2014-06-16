مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ قانونا بديلا للطوارئ

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في البلاد في نوفمبر المقبل.

حسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فإنّ القانون إياه حاز على تأييد 229 سيناتور مقابل 106 من المعارضيين له، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الأخير على مجلس النواب في أكتوبر القادم

وأشارت المصادر ذاتها، أنّ مشروع القانون يواجه انتقادات عديدة من قبل منظمات فرنسية منها فرع العفو الدولية بباريس ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة، وجرى التشديد على أنّ القانون المثير للجدل تكريس غير مباشر لحالة الطوارئ.

للتذكير، وعد الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" مؤخرا أمام البرلمان، بتطبيق تدابير مكافحة الإرهاب تحت إشراف قاض، وذلك لطمأنة الحقوقيين المتخوفين من السلطات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن والتي تسمح بتحديد اقامة بعض الأشخاص وإجراء مداهمات في كل وقت.