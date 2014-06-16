مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ قانونا بديلا للطوارئ

شريط الاخبار
مترشحون ورؤساء أحزاب يودعون مراد مدلسي إلى مثواه الأخير الحكومة تتوعد المؤسسات الممتنعة عن تشغيل المعاقين بعقوبات صارمة مراد مدلسي من وزير تكنوقراطي إلى فقيه دستوري الحكومة تأمر القطاع الخاص بتسوية وضعية إقامة العمال الأجانب بالجزائر الجزائر حققت قفزة في الأرشيف الإلكتروني وإجراءات التبليغ عن طريق أس أم أس نفوق 15 ألف خروف بسبب الطاعون وتحذيرات من خسارة 20 بالمائةمن الثروة الحيوانية بنك الجزائر يعرض الأوراق النقدية الجديدة الأحد المقبل هذه هي الأدوار القانونية للمجلس الدستوري في الرئاسيات بدوي يأمر بالتعامل بصرامة مع سائقي الدراجات النارية نقابة الصيادلة تؤكد تسجيل 200دواء بين مفقود ونادر بوشارب يثمن منجزات الشراكة الجزائرية - الصينية التحولات الصحية والغذائية في الجزائر موضوع ملتقى قيد التحضير بوهران إجراء مسابقة انتقاء أئمة التراويح بالخارج في الثاني من فيفري بن غبريت تعلن عن تجميد مسابقات توظيف الأساتذة إلى غاية السنة المقبلة يجب إعادة النظر في سياسة الدعم 156 عائلة بمزرعة الحاج مسعود بالمحمدية تطالب بالترحيل بلدية بوسفر في وهران..غياب المشاريع يفرض العزلة على سكانها اللاعبون الجزائريون يواصلون الهجرة نحو الدوري السعودي بودبوز يواجه مستقبلا مجهولا قبل 4 أيام من نهاية الميركاتو الكناري يضيع نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بالدوري المنشطات تنخر جسد البطولة المنحرفة أصحاب السترات الصفراء يحتجون للأسبوع الثاني عشر بفرنسا الإعلام في الجزائر يغرق في الفوضى! مغاوير البحرية تحبط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين وزارة التضامن تأمر بالتكفل الأمثل بالمتشردين تزامنا مع موجة البرد بن غبريت تأمر بالمرافقة البيداغوجية لتلاميذ الامتحانات الرسمية مقري مرشح "حمس" في رئاسيات أفريل القادم مستثمرون يُهربون الملايير باسم شركات وهمية إلى الخارج وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 100 آخرين حاصرتهم مياه الأمطار ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناقات الغازية إلى 46 شخصا 84 بالمائة ديون "أونساج" المحصلة في 2018 "حصّلنا 2200 مشروع بقيمة 1000 مليار سنة 2018" عائدات حفل «آيت منقلات» ستصب في فائدة الجمعيات الخيرية عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة وهذه المشاريع "وقود" الحملة الانتخابية طرقات مقطوعة..مدن معزولة وانهيارات أرضية بسبب الاضطرابات الجوية النّقابات تهدد بالعودة إلى الإضراب منتصف فيفري وزير الخارجية المغربي يهاجم الجزائر! التهاب أسعار الخضر والفواكه والمتهم الثلوج! يوسفي يدافع عن مصانع تركيب السيارات ويرفض العودة للاستيراد مسـاهل ولافروف يتباحثان الأوضاع في ليبيا والساحل الإفريقي
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ قانونا بديلا للطوارئ

مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ قانونا بديلا للطوارئ

  19 جويلية 2017 - 10:45   قرئ 442 مرة   0 تعليق   الحدث
مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ قانونا بديلا للطوارئ

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في البلاد في نوفمبر المقبل.

 حسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فإنّ القانون إياه حاز على تأييد 229 سيناتور مقابل 106 من المعارضيين له، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الأخير على مجلس النواب في أكتوبر القادم

وأشارت المصادر ذاتها، أنّ مشروع القانون يواجه انتقادات عديدة من قبل منظمات فرنسية منها فرع العفو الدولية  بباريس ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة، وجرى التشديد على أنّ القانون المثير للجدل تكريس غير مباشر لحالة الطوارئ.

للتذكير، وعد الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" مؤخرا أمام البرلمان، بتطبيق تدابير مكافحة الإرهاب تحت إشراف قاض، وذلك لطمأنة الحقوقيين المتخوفين من السلطات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن والتي تسمح بتحديد اقامة بعض الأشخاص وإجراء مداهمات في كل وقت.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات