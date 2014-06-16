الاتحاد الوطني للمستثمرين يتبرأ من حداد

تبرّأ الاتحاد الوطني للمستثمرين، اليوم الأربعاء، من اجتماع الذي عقد أمس بين منتدى رؤساء المؤسسات وأرباب العمل والمركزية النقابية، حيث نفى هذا الأخير المشاركة في اللقاء المذكور.

فند اتحاد المستثمرين صلته بالاجتماع الذي عقد أمس بفندق "الأوراسي"، وأبرز في بيان له أن عرّابي هذا اللقاء أقحموا توقيع الهيئة، كما أكد على عدم مشاركة أي من أعضاءه في الاجتماع الذي أعلنت فيه المركزية النقابية وعدد من منظمات أرباب العمل ورؤساء مؤسسات دعمهم لرئيس "الأفسيو" على حدادة الذي قاطعه الوزير الأول عبد المجيد تبون في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والإعذارات المتتالية التي وُجهت إلى مجمعه للأشغال العمومية، وفي السياق ذاته جدد الاتحاد الوطني للمستثمرين مساندته للحكومة.

ومعلوم أن اجتماع "الأوراسي" الثلاثاء ضم على حداد والأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكذا 7 شركاء اجتماعيين من منظمات أرباب العمل، وتوج بالإعلان عن مساندة المجتمعين لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات.



