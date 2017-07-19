تبون يرد على تحالف سيدي السعيد

مبدأ الفصل بين السلطة والمال حظي بتزكية بوتفليقة

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أنْ لا رجعة عن مبدإ الفصل بين السلطة السياسية والمال، وأنه يلقى سندا في مخطط عمل الحكومة الذي حظي بتزكية من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وبمصادقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

جاء رد تبون، الذي اعتبر أن تحالف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رجال الأعمال وبعض منضمات أرباب العمل ورؤساء المؤسسات لا حدث، مقتضبا وسريعا، بتأكيده مواصلة العمل على فصل السلطة السياسية والمال، وقال في بيان: بهذا الشأن، لا شيء سيثني إرادة الحكومة التي تبقى ملتزمة بحزم بإنجاز الأهداف المسطّرة في مخطط عملها، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية المصدر الوحيد للشرعية ، ليكون تبون بذلك قد شدد على أن مناورات المركزية النقابية لسيدي سعيد و أفسيو علي حداد وبعض أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الذين تكتلوا ضد الحكومة بعد اجتماع عقد بفندق الأوراسي أول أمس، لن تثني عزيمة الحكومة عن تطبيق برنامجها، وهي التي باشرت قبل ساعات إرسال إعذارات لمجمع الأشغال العمومية لمالكه علي حداد إضافة إلى عدة شركات أخرى، قصد استكمال المشاريع المسندة إليهم أو سحبها منهم. وكان تبون قد أعلن خلال مخطط عمل الحكومة عن عزمه جديا على الفصل بين الدولة والمال، وقدم وعودا تنم عن ملاحظات سابقة وجهت إلى حكومة عبد المالك سلال، بتغلغل رجال أعمال لم يقدموا أي دفع للاقتصاد الوطني، مقابل استفادتهم من امتيازات بفضل أصدقائهم من الوزراء الذين هم بالأصل رجال أعمال يدافعون عن مصالح هذه الفئة. وأكد عبد المجيد تبون أن الحكومة ستكون صارمة في إبعاد هذه الفئة عن دواليب السلطة، مشددا على أن الجهاز التنفيذي الذي يتولى قيادة قاطرته سوف يسهر على حماية المؤسسات من ظاهرة تغلغل المال في دواليبها، بعدما أكد أن على رجال الأعمال أن يعرفوا أن الدولة دولة والمال مال، ولا ينبغي الخلط بينهما. وأوضح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك، وأنّ من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو أن يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد، وأضاف أنهم سيعملون على التفريق بين المال والسلطة، ليصبح كل في فلكه، وأردف موضحا: يقال هنا وهناك إننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح، فنحن متيقنون أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال، لكن العمل والمال لا يتوغلان في دواليب الدولة، فالدولة دولة والمال مال .