الشرطة البريطانية تدع المواطنين الى الاختباء أو الفرار بعد اعتداءات لندن

دعت الشرطة البريطانية بعد الهجمات التي وقعت في وسط العاصمة لندن، المواطنين المتواجدين في المنطقة إلى الفرار أو الاختباء والإبلاغ.

وقالت الشرطة عبر تغريدة على موقع تويتر إنه يتعين على المواطنين أولا الفرار إلى منطقة آمنة وهذا الخيار هو الأسلم بدلا عن الاستسلام والتفاوض.

وأضافت أنه في حالة عدم تمكن أي شخص من الفرار فيتعين عليه الاختباء وتحويل الهاتف إلى صامت.

أما الخيار الأخير فهو الإبلاغ للشرطة عبر رقم هاتف الطوارئ 999 عندما تكونون في مكان آمن.