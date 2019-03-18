اعتقال 12 شخصا على خلفية هجمات لندن

أعلنت شرطة لندن اليوم اعتقال 12 مشتبها فيهم بالتورط في هجمات ليلة أمس السبت التي أودت بأرواح 7 مواطنين.

وأوضح بيان للشرطة أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات في حي باركينج شرق العاصمة، ولا تزال العملية مستمرا حتى الآن.

في الوقت نفسه تقول وسائل الإعلام البريطانية إن أحد المهاجمين الـ3 الذين تم القضاء عليهم أمس كان يقطن في المبنى السكني الذي تداهمه الشرطة، ما يتيح الافتراض بأن المحققين تمكنوا من تحديد هوية إرهابي واحد على الأقل.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات عدة، ومن المرجح أن الشرطة نفسها استخدمت المتفجرات للوصول إلى المبنى.