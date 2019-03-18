واشنطن تبلغ أنقرة بانطلاق معركة تحرير الرقة

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، اليوم الأحد، أن معركة انتزاع مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم "داعش" بدأت، مضيفا أن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بذلك.

وشدد يلدريم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الحكومية، على أن بلاده لا تؤيد الطريقة التي بدأت بها الولايات المتحدة الأمريكية حملة الرقة.

وأشار إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة بأن اعتمادها على مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "ب ي د" للقيام بهذه العملية لم يكن اختياريا إنما ضرورة فرضتها الظروف

وأردف يلدريم قائلا "استراتيجيتنا التي لا تتغير، هي أننا لن نتهاون في ضرب أي منظمة إرهابية تهدد أمننا وسلامتنا سواء كانت هذه المنظمة داخل حدود بلادنا أو خارجها".

هذا ويتناقض إعلان يلدريم مع تصريحات "قوات سوريا الديمقراطية" والتي أكدت، السبت، أنها ستبدأ "خلال أيام" معركة السيطرة على مدينة الرقة.