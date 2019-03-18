الجيش السوري يسيطر على آخر معاقل داعش في ريف حلب الشرقي

استعاد الجيش السوري سيطرته على بلدة مسكنة الاستراتيجية في ريف حلب الشرقي، وعدد من البلدات، فيما قصفت وحدات أخرى من الجيش بسلاحي الجو والمدفعية نقاطا لتنظيم داعش في دير الزور.

ونقلت وكالة "سانا"، عن مصادر عسكرية، أن وحدات من الجيش تمكنت من التقدم في ريف حلب الشرقي "وأعادت الأمن والاستقرار إلى ناحية مسكنة الاستراتيجية وعدد من البلدات والمصالح المهمة منها سمومة والعزيزية".

وأشارت المصادر إلى أن وحدات الجيش استعادت خلال عملياتها مولدات الكهرباء الضخمة الخاصة بمحطة ضخ مياه الخفسة والإذاعة والمحطتين الثانية والثالثة لضخ المياه.

يأتي ذلك بعد تمكن الجيش السوري أمس السبت، من استعادة السيطرة على منطقة واسعة في البادية السورية تبلغ مساحتها 1400 كيلومتر مربع، كما استعاد الجيش، خلال الأسبوع الأخير، السيطرة على 22 قرية ومزرعة بريف حلب الجنوب شرقي، وتمكن من القضاء على أكثر من 1200 إرهابي من "داعش"، إضافة إلى تدمير 12 مقر قيادة و101 آلية و4 دبابات و7 مدافع هاون.