جنايات القاهرة تدرج أبو تريكة على رأس قوائم الإرهاب!

نشرت الجريدة الرسمية بمصر قرار محكمة جنايات القاهرة في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والخاصة بالكيانات الإرهابية، حيث تم إدراج اللاعب محمد أبو تريكة على قوائم الارهاب.

وجاء محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على رأس هذه القائمة التي ضمت عددا من رجال الأعمال، وبعض الشخصيات السياسية، من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، مثل رجل الأعمال صفوان ثابت، والرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وأشرف ثابت، وأشرف بدر، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف.

كما نص قرار المحكمة على إدراج جماعة الإخوان في قائمة الجماعات الإرهابية.