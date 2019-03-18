خمسة دول عربية تقطع علاقاتها بقطر

أعلنت خمس دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي حين أمهلت الإمارات والبحرين القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، أغلقت مصر والسعودية المنافذ الجوية والبحرية أمام حركة الملاحة القطرية. وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إنهاء مشاركة قطر فيه.

أعلنت السعودية الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق حدودها معها، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار "حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف" و"نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول قوله أن الرياض "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر".

الإمارات والبحرين تمهلان القطريين 14 يوما للمغادرة

كما أعلنت الإمارات عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 144 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية. وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد". وأضافت الوكالة "الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها".

وأعلنت البحرين بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وغلق المجالين الجوي والبحري أمام الملاحة من وإلى قطر ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر وإمهال المواطنين القطريين 14 يوما لمغادرة المملكة، وذلك بسبب مضي الدوحة في "زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها".

مصر تغلق أجواءها وموانئها أمام وسائل النقل القطرية

وحذت مصر حذو السعودية والإمارات والبحرين وقطعت هي الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقالت الخارجية المصرية في بيان أن القاهرة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر"، وإغلاق حدودها "الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية".

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قطعت العلاقات مع قطر اليوم الاثنين واتهمتها بالتعامل مع جماعة الحوثي المعادية لها والمتحالفة مع إيران.

وأضافت الحكومة في بيان أن القرار صدر "بعد اتضاح ممارسات قطروتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن". وأشارت إلى أن اليمن يدعم قرارا اتخذه التحالف بقيادة السعودية اليوم الاثنين بإنهاء مشاركة قطر فيه.

"القطرية تعلق رحلاتها نحو السعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، تعليق كل رحلاتها اتجاه السعودية، بعد أن قررت شركات النقل الجوي لكل من السعودية، الامارات والبحرين ومصر توقيف رحلاتها نحو الدوحة.