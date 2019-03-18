تراجع حاد لبورصة قطر بعد قرار قطع العلاقات

سجلت البورصة القطرية تراجعا بأكثر من 8 % اليوم الإثنين وذلك بعد أن قررت 4 دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وسجلت كافة الاسهم القطرية تراجعا وانخفضت العديد منها إلى أقصى حد بعد قرار قطع العلاقات حيث تجاوزت خسائر مؤشر البورصة 800 نقطة.

كما تراجع سهم بنك قطر أكثر من10%.

كما شهدت كافة الأسواق الخليجية انخفاضا عاما بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر .

للإشارة، أعلنت كل من السعودية مصر الإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.