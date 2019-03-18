ايران تبدي استعدادها لتزويد الدوحة بالسلع

أبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران، رضا نوراني، الاثنين، استعداده لتصدير مختلف السلع والمواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ في جنوب إيران.

وقال نوراني، ردا على العقوبات التي فرضتها البلدان العربية على قطر ومنها حظر المواد الغذائية، إن الحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، إلا أن إيران تعتبر الأقرب بحريا لهذا البلد، وتستطيع شحن المواد الغذائية لقطر في غضون 12 ساعة.

وأضاف، أنه بالامكان الاستفادة من شركة "الفجر" الإيرانية للملاحة في شحن المواد الغذائية، عبر موانئ "بوشهر" و"بندر عباس" و"بندر لنكه".