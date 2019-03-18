الجزائر لها دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

أكد رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله هذا الاثنين أن للجزائر "دورا هاما" يعول عليه في استقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي اعتبره العمود الفقري للاقتصاد الليبي خصوصا في المرحلة الانتقالية التي تعرفها ليبيا حاليا.

و قال صنع الله عقب استقباله من قبل زير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بمقر الوزارة أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا خصوصا قطاع النفط و الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي" مشددا على الدور الهام الذي ينتظر من الجزائر أن تلعبه في استقرار ليبيا و قطاعها النفطي.

و أضاف المسؤول انه اطلع الوزير على الأوضاع الحالية و الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا قبل ان يستمع لرأي و ملاحظات مساهل التي وصفها بـ"المهمة جدا" لحماية مصادر و منصات النفط و وحدة مؤسسة النفط الليبية خصوصا و أن "الجزائر و ليبيا تملكان حدودا و حقولا مشتركة" .

وتطرق صنع الله الى المباحثات السياسية الليبية و "الدور البناء الذي تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لاستقرار البلد و اقتصادها" شاكرا في هذا الصدد "الجزائر حكومة و شعبا للاهتمام بليبيا و إيجاد حل للأزمة الليبية".

و في هذا السياق قال صنع الله أن "دور الجزائر التي تقود الحوار بين مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية هام و يعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي هو أساس اقتصادها".