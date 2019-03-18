الجزائر لها دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

شريط الاخبار
10 تنظيمات طلابية لفظها الحراك الطلابي الأخير التقت ببدوي سريا! إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار التمويل غير التقليدي كارثة اقتصادية ومطالب برحيل مدير البنك المركزي توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 7 كلغ من الكيف المعالج إجراء أول جراحة دماغية عن بعد بتقنية جي 5 تعليق طيران طائرات بوينغ في المجال الجوي الجزائري تسجيل 87 إصابة بـالجرب عبر المؤسسات التربوية الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة تهدد بإضراب عام ثان الدينار تراجع بـ 10 بالمائة في أقل من شهر متأثرا بالحراك الشعبي سلسة مسيرات في تيزي وزو للمطالبة بالتغيير الشامل عواصم عالمية تحاول حشر أنفها في الحراك الشعبي بالجزائر لعمامرة يشرح للروس والإيطاليين خارطة طريق بوتفليقة للمرحلة المقبلة بجاية تؤكد حسها الوطني وتطالب بالتغيير في جو سلمي أربع سنوات حبسا نافذا لامرأةحاولت إدخال 15 ألف أورو مزوّرة زطشي يستنكر تصريحات ملال ويطالبه بتقديم دليل على اتهاماته عنتر يحيى يرفض استغلال اسمه سياسيا شأننا داخلي .... و مسيراتنا سلمية فما شأنكما بالجزائر زطشي يستنكر تصريحات ملال ويطالبه بتقديم دليل إتهاماته قايد صالح يثني على سلمية الحراك الشعبي الواعي والبعيد عن الاستغلال الأجنبي برندت الجزائر تطلق هاتف بي وان المتميز أوبك تسعى لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج استدعاء مكتتبي عدل1 غدا لاستلام مساكنهم في أولاد فايت وبوينان جزائر الغد تولد في الشارع عمال ومتربصو قطاع التكوين المهني ينتفضون لن تجعلوا المنتخب الوطني ينسينا مطالبنا السياسية بدوي يصطدم برفض النقابات حضور لقاءاته للتشاور حول تشكيل الحكومة لافارج تعرض تقنية إيروم لتطوير استخدام الطاقة في البناء لعمامـرة في جولة خارجية منتظرة لعدة دول الإبراهيمي يقر بوجود انسداد في البلاد ويأمل ألا يصبح طريقا مسدودا الأطباء المقيمون وأعوان الحماية المدنية يلتحقون بالحراك الشعبي محاكمة شبكة هرّبت 110 مليون أوروإلى تركيا عن طريق شركة وهمية اتساع رقعة الرافضين لبوشارب على رأس هيئة تسيير الأفلان النص الكامل لرسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة: بوتفليقة يتحدث عن تغيير نظام الحكم والندوة الوطنية الجامعة بلماضي يدافع عن خياراته ويكشف أسباب استبعاد براهيمي وبن طالب دومينيك دوفيلبان يشيد بوعي ونضج الشباب الجزائري بدوي ولعمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة عمرة شهر رمضان تسيل لعاب وكالات الأسفار مستخدمو التعليم العالي ينتفضون على مستوى 15 ولاية الذباب الإلكتروني يبث الإشاعات لضرب التضامن بين رجال الشرطة والشعب
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. الجزائر لها دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

الجزائر لها دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

  05 جوان 2017 - 15:05   قرئ 324 مرة   0 تعليق   الدولي
الجزائر لها دور هام يعول عليه في استقرار ليبيا وقطاعها النفطي

أكد رئيس الشركة الوطنية الليبية للنفط مصطفى  صنع الله هذا الاثنين أن للجزائر "دورا هاما" يعول عليه في استقرار  ليبيا و قطاعها النفطي الذي اعتبره العمود الفقري للاقتصاد الليبي خصوصا في  المرحلة الانتقالية التي تعرفها  ليبيا حاليا.
و قال صنع الله عقب استقباله من قبل زير الشؤون الخارجية عبد القادر  مساهل بمقر الوزارة أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي في ليبيا  خصوصا قطاع النفط و الطاقة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي" مشددا  على الدور الهام الذي ينتظر من الجزائر أن تلعبه في استقرار ليبيا و قطاعها  النفطي.
و أضاف المسؤول انه اطلع الوزير على الأوضاع الحالية و الصعوبات التي يواجهها   القطاع النفطي في ظل الأزمة الأمنية التي تعرفها ليبيا قبل ان يستمع لرأي و  ملاحظات مساهل التي وصفها بـ"المهمة جدا" لحماية مصادر و منصات النفط و  وحدة مؤسسة النفط الليبية خصوصا و أن "الجزائر و ليبيا تملكان حدودا و حقولا  مشتركة" .
وتطرق صنع الله الى المباحثات السياسية الليبية و "الدور البناء الذي  تلعبه الجزائر في جمع الفرقاء في ليبيا لاستقرار البلد و اقتصادها" شاكرا في  هذا الصدد "الجزائر حكومة و شعبا للاهتمام بليبيا و إيجاد حل للأزمة الليبية".
و في هذا السياق قال صنع الله أن "دور الجزائر التي تقود الحوار بين  مجموعة من الدول حول الأزمة الليبية هام و يعول عليه كثيرا لاستقرار ليبيا و  قطاعها النفطي الذي هو أساس  اقتصادها".

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات