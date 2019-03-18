تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم لندن

اكتشفت أجهزة الأمن البريطانية أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي الأخير في لندن، لم يكن معروفا للشرطة فحسب بل إنه ظهر في فيلم وثائقي حول المتطرفين البريطانيين.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن الإرهابي "Abz"، وهو رجل متزوج وأب لطفلين، يبلغ من العمر 27 عاما، ظهر في تسجيل، تم تصويره في ريجنتس بارك وسط العاصمة، ضمن مجموعة من المتطرفين وهم يصلون في وضح النهار أمام علم أسود ترفعه تنظيمات متطرفة.

ويظهر تسجيل آخر الرجل نفسه وهو يندد بتصرفات الشرطة تجاه المسلمين أثناء حملة نظمت أمام أحد مساجد لندن.

إلى ذلك، أضافت صحيفة "ديلي ميل" أن مقطع فيديو ثالثا يظهر الإرهابي نفسه مع شخصين آخرين معروفين للشرطة البريطانية بآرائهما الراديكالية.

وجاءت هذه الصور كلها في فيلم وثائقي حول المتشددين المقيمين في المملكة المتحدة، بثتها القناة الـ4 العام الماضي.